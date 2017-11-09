Два ночных клуба эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Общество Рубрики: Происшествия

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В то же время около ста человек были эвакуированы из клуба "Известия холл" на Пушкинской площади в Москве после поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом Около 500 человек эвакуировано из ночного клуба Tesla Place на Шоссе энтузиастов в Москве после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил в пятницу вечером "Интерфаксу" осведомленный источник. "Поступила информация об угрозе взрыва по адресу Шоссе Энтузиастов, 5, к. 2, в ночном клубе, проводится эвакуация", – сказал собеседник агентства. По его словам, из здания вывели около 500 человек. Позже, как сообщает источник агентства "Москва" , чрезвычайное положение со здания было снято, организаторы мероприятия извинились перед публикой и начали впускать людей обратно.В то же время около ста человек были эвакуированы из клуба "Известия холл" на Пушкинской площади в Москве после поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работали полицейские и кинологи с собаками, которые обследовали здание. Позже стало известно, что информация об угрозе взрыва в клубе не подтвердилась.



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