В районе Лужников ограничено движение транспорта из-за матча Россия – Аргентина Общественный транспорт Рубрики: Автотранспорт

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Так, в течение дня будет перекрыто движение по набережным Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с Третьего кольца в сторону Фрунзенской набережной.



Кроме того, перекроют улицы Доватора, 3-ю Фрунзенскую (от улицы Доватора до Ефремова), улицу Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы), улицу 10-летия Октября (от Усачева до улицы Доватора), проектируемый проезд N2309 (от улицы Усачева до Доватора). Закроют также съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и Комсомольский проект и с внутренней стороны на Хамовнический Вал.



Закрыты для движения транспорта 11 ноября будут все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы, правый поворот на улицу Ефремова с 3-й Фрунзенской, Трубецкая улица со стороны Усачева и Комсомольского проспекта и Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября.



В связи с организацией пунктов проверки только аккредитованный транспорт и автомобили местных жителей смогут проехать по Большой Пироговской улице после пересечения с Трубецкой в сторону Лужнецкого проезда, по Малой Пироговской после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда, по Погодинской улице после пересечения с Большим Саввинским переулком в сторону Новодевичьего проезда.



Помимо этого, в день футбольного матча будет введено временное одностороннее движение на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота с набережной, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота с улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой до переулка Хользунова, участке Хользунова переулка от улицы Усачева до Малой Пироговской, на участке Малой Пироговской от Хользунова переулка до Трубецкой, на участке улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до проектируемого проезда N2309, на участке дублера Комсомольского проспекта от проектируемого проезда N2309 в сторону 3-й Фрунзенской.



Двустороннее движение временно введут во 2-м переулке Тружеников, в переулке Льва Выготского, в Малом Саввинском переулке, в Усачевском переулке, на дублерах Фрунзенской набережной от дома 18 до дома 4, на бульварных участках 2-й и 3-й Фрунзенских, а также на участке Трубецкой от Усачева до улицы Ефремова.



В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что для перевозки болельщиков с 14:00 субботы будет действовать временный маршрут М-1 между станцией метро "Парк культуры" и стадионом "Лужники".



В свою очередь метрополитен сообщает, что сразу после окончания матча будут сокращены интервалы движения поездов по Сокольнической линии подземки. Кроме того, с 14:30 до 16:00 субботы станция Московского центрального кольца "Лужники" будет работать только на выход пассажиров, а с 18:30 до 20:00 – только на вход. Схема движения транспорта изменена в районе Хамовники с 0:00 до 24:00 субботы в связи с проведением матча-открытия Большой спортивной арены "Лужники" после реконструкции между футбольными сборными России и Аргентины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.Так, в течение дня будет перекрыто движение по набережным Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с Третьего кольца в сторону Фрунзенской набережной.Кроме того, перекроют улицы Доватора, 3-ю Фрунзенскую (от улицы Доватора до Ефремова), улицу Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы), улицу 10-летия Октября (от Усачева до улицы Доватора), проектируемый проезд N2309 (от улицы Усачева до Доватора). Закроют также съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и Комсомольский проект и с внутренней стороны на Хамовнический Вал.Закрыты для движения транспорта 11 ноября будут все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы, правый поворот на улицу Ефремова с 3-й Фрунзенской, Трубецкая улица со стороны Усачева и Комсомольского проспекта и Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября.В связи с организацией пунктов проверки только аккредитованный транспорт и автомобили местных жителей смогут проехать по Большой Пироговской улице после пересечения с Трубецкой в сторону Лужнецкого проезда, по Малой Пироговской после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда, по Погодинской улице после пересечения с Большим Саввинским переулком в сторону Новодевичьего проезда.Помимо этого, в день футбольного матча будет введено временное одностороннее движение на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота с набережной, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота с улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой до переулка Хользунова, участке Хользунова переулка от улицы Усачева до Малой Пироговской, на участке Малой Пироговской от Хользунова переулка до Трубецкой, на участке улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до проектируемого проезда N2309, на участке дублера Комсомольского проспекта от проектируемого проезда N2309 в сторону 3-й Фрунзенской.Двустороннее движение временно введут во 2-м переулке Тружеников, в переулке Льва Выготского, в Малом Саввинском переулке, в Усачевском переулке, на дублерах Фрунзенской набережной от дома 18 до дома 4, на бульварных участках 2-й и 3-й Фрунзенских, а также на участке Трубецкой от Усачева до улицы Ефремова.В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что для перевозки болельщиков с 14:00 субботы будет действовать временный маршрут М-1 между станцией метро "Парк культуры" и стадионом "Лужники".В свою очередь метрополитен сообщает, что сразу после окончания матча будут сокращены интервалы движения поездов по Сокольнической линии подземки. Кроме того, с 14:30 до 16:00 субботы станция Московского центрального кольца "Лужники" будет работать только на выход пассажиров, а с 18:30 до 20:00 – только на вход.



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