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На Савеловском направлении РЖД "сухие ноги" жителям Москвы обеспечат к осени 2018 года
11 ноября 2017 г. | Время публикации 13:20 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Метрополитен  
 
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Станцию "Окружная" Савеловского направления РЖД планируют интегрировать с Московским центральным кольцом (МЦК) и подземкой к осени 2018 года, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин, которого цитирует РИАМО.

"Мы надеемся, что к осени 2018 года данное (Савеловское) направление будет полностью интегрировано, люди смогут пересаживаться с радиального направления из метро, из МЦК по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу", – сказал Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что всего планируется интегрировать восемь направлений.

В свою очередь, вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони подчеркнул, что работы ведутся по графику. "Главное, что нужно отметить, мы идем по плану. Это будет хорошее красивое, с инженерной точки зрения хорошо оснащенное сооружение, которое будет иметь и эскалаторы, и лифты. Учтено все. Очень большое внимание уделяется транспортной безопасности", – сказал Тони.
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