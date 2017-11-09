В столичных парках открывается зимний сезон Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru



По его словам, за зимний сезон в парках пройдет 3200 мероприятий, включая концерты. Как уточняется в пострелизе, присланном в редакцию Msk.NEWSRu.com, в парках появятся всепогодные лыжные трассы и площадки экстремального зимнего спорта, тюбинговые и ледовые горки, лыжные и беговые клубы, школы фигурного катания и хоккея. Кроме этого, подготовлена широкая программа зимних мастер-классов. Продолжатся тренировки по скандинавской ходьбе. А проект "The Горка" в Сокольниках станет всесезонным и всепогодным объектом.



22 тюбинговые горки с прокатом тюбов появятся в парке "Садовники", 50-летия Октября, парке у Джамгаровского пруда, детском ландшафтном парке "Южное Бутово", пойме у реки Битца, музее-заповеднике Коломенское. Тюбинговые горки будут установлены в парке искусств "Музеон", "Сокольники", парке "Красная Пресня", Воронцовском парке, парках "Кузьминки", "Северное Тушино" и в сквере по Олонецкому проезду. Также будет проложено 67 лыжных трасс и троп здоровья и 7 всепогодных трасс, подготовлено 9 площадок для экстремальных видов спорта.



Кроме того, в 32 парках культуры и отдыха заработает 45 катков, из них 23 - с искусственным покрытием и 22 - с натуральным льдом, стоимость билетов на платные катки не превысит 300 рублей. Так, в парке Горького 23 ноября начнет работу стереокаток. Об этом рассказала



В чаше фонтана появится главная инсталляция - стереокуб высотой 10 метров. Площадь катка увеличится на тысячу квадратных метров, добавятся новые пункты проката. А у входа появятся сенсорные панели, с помощью которых можно будет купить билеты. При продаже билетов на сайте комиссию за покупку отменят, а для предъявления будет достаточно QR-кода на смартфоне.



В парке Победы на Поклонной горе 29 декабря откроется ледовый город с ледяными горками, а в Перовском парке откроется школа снежных искусств, где научат создавать скульптуры из снега. В декабре заработают ярмарки с новогодними сувенирами и сладостями. Парковые кафе подготовят зимнее меню с горячими супами, ягодными напитками и шоколадными десертами. А в парке "Сокольники" заработает центр зимних развлечений "Snegohod-Ville" с катанием на санях или "банане" за снегоходом, зимних велосипедах, мотосноуборде, детских снегоходах и детских зимних беговелах.



Ожидается, что столичные парки посетят до 27 миллионов человек, а Новый год, Рождество и другие массовые праздники отметят более 5 миллионов человек. Глава департамента культуры напомнил, что в прошлый зимний сезон парки посетили около 18 миллионов человек.



Ранее сообщалось, что к 1 ноября в городе откроется



Зимний сезон 2017-2018 годов в московских парках открывается 11 ноября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, которого цитирует агентство "Москва" По его словам, за зимний сезон в парках пройдет 3200 мероприятий, включая концерты. Как уточняется в пострелизе, присланном в редакцию, в парках появятся всепогодные лыжные трассы и площадки экстремального зимнего спорта, тюбинговые и ледовые горки, лыжные и беговые клубы, школы фигурного катания и хоккея. Кроме этого, подготовлена широкая программа зимних мастер-классов. Продолжатся тренировки по скандинавской ходьбе. А проект "The Горка" в Сокольниках станет всесезонным и всепогодным объектом.22 тюбинговые горки с прокатом тюбов появятся в парке "Садовники", 50-летия Октября, парке у Джамгаровского пруда, детском ландшафтном парке "Южное Бутово", пойме у реки Битца, музее-заповеднике Коломенское. Тюбинговые горки будут установлены в парке искусств "Музеон", "Сокольники", парке "Красная Пресня", Воронцовском парке, парках "Кузьминки", "Северное Тушино" и в сквере по Олонецкому проезду. Также будет проложено 67 лыжных трасс и троп здоровья и 7 всепогодных трасс, подготовлено 9 площадок для экстремальных видов спорта.Кроме того, в 32 парках культуры и отдыха заработает 45 катков, из них 23 - с искусственным покрытием и 22 - с натуральным льдом, стоимость билетов на платные катки не превысит 300 рублей. Так, в парке Горького 23 ноября начнет работу стереокаток. Об этом рассказала "Российской газете" директор парка Марина Люльчук.В чаше фонтана появится главная инсталляция - стереокуб высотой 10 метров. Площадь катка увеличится на тысячу квадратных метров, добавятся новые пункты проката. А у входа появятся сенсорные панели, с помощью которых можно будет купить билеты. При продаже билетов на сайте комиссию за покупку отменят, а для предъявления будет достаточно QR-кода на смартфоне.В парке Победы на Поклонной горе 29 декабря откроется ледовый город с ледяными горками, а в Перовском парке откроется школа снежных искусств, где научат создавать скульптуры из снега. В декабре заработают ярмарки с новогодними сувенирами и сладостями. Парковые кафе подготовят зимнее меню с горячими супами, ягодными напитками и шоколадными десертами. А в парке "Сокольники" заработает центр зимних развлечений "Snegohod-Ville" с катанием на санях или "банане" за снегоходом, зимних велосипедах, мотосноуборде, детских снегоходах и детских зимних беговелах.Ожидается, что столичные парки посетят до 27 миллионов человек, а Новый год, Рождество и другие массовые праздники отметят более 5 миллионов человек. Глава департамента культуры напомнил, что в прошлый зимний сезон парки посетили около 18 миллионов человек.Ранее сообщалось, что к 1 ноября в городе откроется 1300 катков , из них 190 - с искусственным льдом. Помимо этого, каждый год в столице появляются 200 - 220 лыжных трасс, для которых будут создавать искусственную лыжню из снега на основе воды, взятой рек и водоемов. В прошлом году такой эксперимент удачно прошел в нескольких районах столицы, в том числе в Марьинском парке.



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