Жителей столицы предупредили о морозах до минус 17 градусов в ноябре Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3–4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22–23 ноября, ночью до минус 12–17 градусов может быть по области, а днем – минус 2–7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29–30 ноября", – сказала Паршина.



По ее словам, климатическое наступление зимы в Москве согласно средним многолетним значениям происходит после перехода через ноль. Так, в среднем температура сравнивается с нулем 10–11 ноября и затем постепенно уходит в минус, на пару десятых градуса каждый день.



В этом году по прогнозу зима наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная – минус 3–5 градусов, пройдут небольшие осадки, но дальше будет опять повышение температуры до нуля", – добавила Паршина.



По ее словам, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя. "Сильных снегопадов на следующей неделе мы не ожидаем. Возможно, что снег ляжет во второй половине ноября, но уйдет ли он в зиму – неясно", – заключила собеседница агентства. Морозы до минус 17 градусов придут в московский регион к 22 ноября, однако затем снова ожидается оттепель, заявила РИА "Новости" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина."В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3–4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22–23 ноября, ночью до минус 12–17 градусов может быть по области, а днем – минус 2–7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29–30 ноября", – сказала Паршина.По ее словам, климатическое наступление зимы в Москве согласно средним многолетним значениям происходит после перехода через ноль. Так, в среднем температура сравнивается с нулем 10–11 ноября и затем постепенно уходит в минус, на пару десятых градуса каждый день.В этом году по прогнозу зима наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная – минус 3–5 градусов, пройдут небольшие осадки, но дальше будет опять повышение температуры до нуля", – добавила Паршина.По ее словам, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя. "Сильных снегопадов на следующей неделе мы не ожидаем. Возможно, что снег ляжет во второй половине ноября, но уйдет ли он в зиму – неясно", – заключила собеседница агентства.



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