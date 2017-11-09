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Жителей столицы предупредили о морозах до минус 17 градусов в ноябре
11 ноября 2017 г. | Время публикации 15:05 | Последние изменения 15:49
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Морозы до минус 17 градусов придут в московский регион к 22 ноября, однако затем снова ожидается оттепель, заявила РИА "Новости" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3–4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22–23 ноября, ночью до минус 12–17 градусов может быть по области, а днем – минус 2–7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29–30 ноября", – сказала Паршина.

По ее словам, климатическое наступление зимы в Москве согласно средним многолетним значениям происходит после перехода через ноль. Так, в среднем температура сравнивается с нулем 10–11 ноября и затем постепенно уходит в минус, на пару десятых градуса каждый день.

В этом году по прогнозу зима наступит 16–17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1–6 градусов, а дневная – минус 3–5 градусов, пройдут небольшие осадки, но дальше будет опять повышение температуры до нуля", – добавила Паршина.

По ее словам, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя. "Сильных снегопадов на следующей неделе мы не ожидаем. Возможно, что снег ляжет во второй половине ноября, но уйдет ли он в зиму – неясно", – заключила собеседница агентства.
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Суббота, 11 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:05
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