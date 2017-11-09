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Уровень "основных" преступлений в метро с 2012 года снизился на 50%
11 ноября 2017 г. | Время публикации 16:55 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Общество, Метрополитен  
 
Фото NEWSru.com
Количество основных преступлений, которые совершаются в московском метрополитене, уменьшилось в два раза с 2012 года, сообщил заместитель начальника полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице Роман Косарев. "Целый комплекс мер предпринимался в период с 2012 года, что повлекло снижение уровня преступлений, в том числе основных, это у нас кражи и грабежи, на 50%", – сказал Косарев в интервью телеканалу "Москва 24", на которое ссылается РИАМО.

Он также отметил, что метро – это объект повышенной опасности, поэтому нахождение в подземке в пьяном виде недопустимо, потому что повышается возможность травматизма, будь то падение с эскалатора или падение на жесткий путь. Кроме того, по словам Косарева, охват всех зон метрополитена камерами составляет порядка 80%, всего в метро 14 тысяч видеокамер. Также он отметил, что штат сотрудников полиции метрополитена составляет более 5,5 тысяч человек.
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