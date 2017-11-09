Первый опыт благоустройства: Собянин рассказал, когда и где научился ремонтировать тротуары Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По словам мэра, дорога от дома до школы у него занимала 40 минут, а ходьба по прогнившим дощечкам деревянных тротуаров "удовольствие не доставляла". "В летние каникулы после восьмого класса я узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары", – сказал он в опубликованной в пятницу на своем персональном



Собянин признался, что ему было стыдно за облик Москвы до благоустройства. "Помню на Варшавке, среди усеянного рытвинами разбитого газона кокетливо стояла бетонная клумба с цветочками и осыпавшейся побелкой. Как-то раз один из журналистов, коренной москвич, дал мне стопку фотографий со всеми этими прелестями и спросил: "Вам не стыдно?" – вспоминает мэр. – Еще как было стыдно. Дурацкий характер, как будто я в этом виноват".



Собянин признался, что одни могут уехать в другие места, где все "уже обустроено и красиво", но "большинству из нас ехать некуда и незачем". "Это наш город. В конце концов, почему мы не можем сделать так, чтобы им гордиться и любить его?" – задается он вопросом.



"По сравнению со многими российскими городами Москва выглядела шикарно. По сравнению с европейскими городами, она, к сожалению, выглядела убого", – признается мэр, упомянув разбитые бордюры, вытоптанные газоны, заставленные машинами тротуары, рекламные вывески над дорогами, составлявшие тогда облик города.



Кроме того, по словам Собянина, критика властей столицы из-за реставрации фасадов, озеленения города, установки подсветки зданий необоснованна, ведь это – вклад в экономическое развитие и здоровье людей. "Нас часто ругают за благоустройство – говорят, мы тратим огромные деньги на "бессмысленное" озеленение, ремонт тротуаров, реставрацию фасадов, подсветку зданий. На самом деле, вклад во внешний облик города – это прямой вклад в экономическое развитие и здоровье людей", – говорится в статье. "Наверняка, что-то можно было сделать лучше, качественнее, более продумано. Самое простое вообще ничего не делать. Но честно – это не для меня", – отмечает Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первый опыт благоустройства получил, будучи учеником средней школы – тогда в летние каникулы будущий мэр ремонтировал старые деревянные тротуары в поселке Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).По словам мэра, дорога от дома до школы у него занимала 40 минут, а ходьба по прогнившим дощечкам деревянных тротуаров "удовольствие не доставляла". "В летние каникулы после восьмого класса я узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары", – сказал он в опубликованной в пятницу на своем персональном сайте статье. Как отмечает мэр, после ремонта тротуаров он испытывал гордость.Собянин признался, что ему было стыдно за облик Москвы до благоустройства. "Помню на Варшавке, среди усеянного рытвинами разбитого газона кокетливо стояла бетонная клумба с цветочками и осыпавшейся побелкой. Как-то раз один из журналистов, коренной москвич, дал мне стопку фотографий со всеми этими прелестями и спросил: "Вам не стыдно?" – вспоминает мэр. – Еще как было стыдно. Дурацкий характер, как будто я в этом виноват".Собянин признался, что одни могут уехать в другие места, где все "уже обустроено и красиво", но "большинству из нас ехать некуда и незачем". "Это наш город. В конце концов, почему мы не можем сделать так, чтобы им гордиться и любить его?" – задается он вопросом."По сравнению со многими российскими городами Москва выглядела шикарно. По сравнению с европейскими городами, она, к сожалению, выглядела убого", – признается мэр, упомянув разбитые бордюры, вытоптанные газоны, заставленные машинами тротуары, рекламные вывески над дорогами, составлявшие тогда облик города.Кроме того, по словам Собянина, критика властей столицы из-за реставрации фасадов, озеленения города, установки подсветки зданий необоснованна, ведь это – вклад в экономическое развитие и здоровье людей. "Нас часто ругают за благоустройство – говорят, мы тратим огромные деньги на "бессмысленное" озеленение, ремонт тротуаров, реставрацию фасадов, подсветку зданий. На самом деле, вклад во внешний облик города – это прямой вклад в экономическое развитие и здоровье людей", – говорится в статье. "Наверняка, что-то можно было сделать лучше, качественнее, более продумано. Самое простое вообще ничего не делать. Но честно – это не для меня", – отмечает Собянин.



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