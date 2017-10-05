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Разрушенный кинотеатр "Форум" могут изъять у собственника через суд
11 октября 2017 г. | Время публикации 11:55
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
© РИА Новости / Андрей Стенин
Мосгорнаследие обратилось в суд с иском об изъятии кинотеатра "Форум" у собственника. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-релиз ведомства,

"Здание "Форума" расположено по адресу Садовая-Сухаревская улица, дом 14, строение 1, оно является объектом культурного наследия. В 1994 году здесь состоялся последний кинопоказ, после которого кинотеатр был закрыт. Здание постепенно приходило в упадок, а после пожара в 2002 году начало разрушаться. Однако собственником не предпринималось никаких действий к сохранению памятника архитектуры", — поясняется в документе. Как заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, собственник объекта длительное время уклонялся от реставрации здания, а привлечение его к административной ответственности не возымело должного результата.

В июле нынешнего года жители Мещанского района Москвы обратились к главному архитектору города Сергею Кузнецову с просьбой восстановить кинотеатр "Форум", который наряду с "Художественным" и "Колизеем" входит в тройку самых первых кинотеатров города, а сейчас представляет собой закопченные руины. По их словам, если "Форум" снова не станет кинотеатром, то на его месте с большой вероятностью появится торговый центр, бизнес-центр или огромный жилой комплекс, которых в городе и без того "невероятное количество". При этом в самом районе нет ни одного полноценного кинотеатра.

Кинотеатр был построен 103 года назад, когда такие заведения еще назывались "электротеатрами". Его закрыли в 1994 году, после чего здание переходило из одних рук в другие и пережило пожар. Сейчас в целости сохранилась лишь фасадная стена, само здание не законсервировано, а снег и дожди из года в год продолжают уничтожать то, что еще сохранилось.

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