Жители деревни в Новой Москве начали распродавать дома из-за появившегося по-соседству миграционного центра Рубрики: Общество

Global Look Press



Так, по словам одного из "сахаровцев", с появлением центра ФМС в деревне увеличилось количество краж. "Стало нельзя ничего во дворе оставлять. Воруют иногда даже то, что, казалось бы, и не нужно никому вовсе. У меня, например, во дворе кукла лежала большая. Внуки выросли, с ней не играют больше. Так залезли и утащили. Ну а так - колеса от машин крадут, материалы, инструменты, словом, все, что понравится. Раньше такого не было - да и некому воровать было", - посетовал житель деревни.



Его соседка Ольга, в свою очередь, рассказала, что однажды один из мигрантов попытался поджечь дом, принадлежащий ей и ее супругу. "В это время в доме муж находился, отсыпался после работы. Его лай собаки разбудил. В общем, муж вовремя успел схватить этого парня за руку, однако поджигатель вырвался и убежал", - отметила собеседница портала. По ее словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело, но злоумышленника так и не нашли. При этом она видела его дважды у центра ФМС, звонила по этому поводу в полицию, но мигранта так и не задержали.



Она также рассказала, что после строительства центра приезжие из Азии и Закавказья стали ходить по деревне группами. "Посидят на завалинке, поедят, да и оставят весь мусор за собой. А иногда бывает, что естественные надобности прямо на улице и справляют, причем по-большому тоже. Краж стало много у местных жителей. В общем, мы свой дом с прошлого года на продажу выставили, но никто его не покупает", - добавила жительница Сахарово.



Корреспондент "Газеты.Ru", решив лично познакомиться с клиентами центра ФМС, сразу же стал свидетелем того, как молодой человек азиатской внешности, проходя через пункт охраны, протянул сотруднику службы безопасности складной нож: "Мне сказали, что с этим внутри нельзя". Бывший сотрудник ФМС в беседе с журналистом признал существование проблемы, но в то же время добавил, что решения у этой ситуации попросту нет: "Где бы мы его ни сделали, там тоже были бы недовольные, но их было бы больше в разы, та как там проживает гораздо больше народу. А Сахарово - деревенька совсем небольшая". Некогда тихая и уютная деревня Сахарово, ставшая частью столицы с присоединением территорий Новой Москвы, в последнее время начала резко меняться. Причиной тому стал открывшийся по-соседству с жилыми домами центр ФМС, куда начали стекаться со всего города приезжией для оформления документов. После этого местные жители начали массово продавать свои дома: спокойной жизни в деревне пришел конец, пишет "Газета.Ru" Так, по словам одного из "сахаровцев", с появлением центра ФМС в деревне увеличилось количество краж. "Стало нельзя ничего во дворе оставлять. Воруют иногда даже то, что, казалось бы, и не нужно никому вовсе. У меня, например, во дворе кукла лежала большая. Внуки выросли, с ней не играют больше. Так залезли и утащили. Ну а так - колеса от машин крадут, материалы, инструменты, словом, все, что понравится. Раньше такого не было - да и некому воровать было", - посетовал житель деревни.Его соседка Ольга, в свою очередь, рассказала, что однажды один из мигрантов попытался поджечь дом, принадлежащий ей и ее супругу. "В это время в доме муж находился, отсыпался после работы. Его лай собаки разбудил. В общем, муж вовремя успел схватить этого парня за руку, однако поджигатель вырвался и убежал", - отметила собеседница портала. По ее словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело, но злоумышленника так и не нашли. При этом она видела его дважды у центра ФМС, звонила по этому поводу в полицию, но мигранта так и не задержали.Она также рассказала, что после строительства центра приезжие из Азии и Закавказья стали ходить по деревне группами. "Посидят на завалинке, поедят, да и оставят весь мусор за собой. А иногда бывает, что естественные надобности прямо на улице и справляют, причем по-большому тоже. Краж стало много у местных жителей. В общем, мы свой дом с прошлого года на продажу выставили, но никто его не покупает", - добавила жительница Сахарово.Корреспондент "Газеты.Ru", решив лично познакомиться с клиентами центра ФМС, сразу же стал свидетелем того, как молодой человек азиатской внешности, проходя через пункт охраны, протянул сотруднику службы безопасности складной нож: "Мне сказали, что с этим внутри нельзя". Бывший сотрудник ФМС в беседе с журналистом признал существование проблемы, но в то же время добавил, что решения у этой ситуации попросту нет: "Где бы мы его ни сделали, там тоже были бы недовольные, но их было бы больше в разы, та как там проживает гораздо больше народу. А Сахарово - деревенька совсем небольшая".



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