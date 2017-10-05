Собянин похвалился итогами скандального благоустройства парка в Михалково

20 июля 2017 г. Рабочие в "Михалково" погубили всю рыбу в местных прудах, а утят давили тракторами

Благоустроители практически полностью уничтожили экосистему местных прудов, испортили почвенный покров парка, повредили или вырубили сотни деревьев, не имея на то разрешения.