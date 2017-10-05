Собянин похвалился итогами скандального благоустройства парка в Михалково

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем открыл после благоустройства парк при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Работы в этом парке, стартовавшие минувшим летом, обернулись
массовой вырубкой деревьев, гибелью рыбы в прудах и птиц, гнездившихся по берегам, а также уничтожением всего исторического ландшафта. Градоначальник ожидаемо об этом упоминать не стал.
Собянин по традиции заявил, что благоустройство проводилось по просьбам самих москвичей: "Жители давно просили, чтобы мы его сделали". Он отметил, что в парке были организованы детские площадки, сделано освещение, а также очищены все пруды, которых там пять. "Не очистив пруды, толку мало было бы", - цитирует столичного мэра ТАСС.
Напомним, в июле рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов рабочие проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие давили утят тракторами.
Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадозра" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.
СМИ, напомним, писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Тот факт, что у рабочих отсутствовали порубочные билеты, признавали
даже в департаменте природопользования Москвы, но к заметным последствиям этот факт не привел.