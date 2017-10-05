Экоактивисты создали "народную карту" загрязненности воздуха в столице

Экоактивисты создали собственную интерактивную карту загрязнения воздуха вместо размещенной на закрывшемся сайте Мосэкомониторинга. Как сообщается в Facebook-сообществе
района Раменки, на карте можно отмечать точки, где пользователь чувствует запахи в настоящий момент или за определенный период времени. В дальнейшем карта будет обновляться и дополняться новыми возможностями, инструкция к карте размещена на YouTube
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"Наши волонтеры разработали народную карту, на которой отмечается характер и место запахов. Место тщательно фиксируется, вплоть до того, на каком углу дома это наблюдается. Карту сделали интерактивной, туда может зайти любой человек, - пояснила в интервью порталу "Открытая Россия"
токсиколог и активистка Ирина Куделина. - Нас никто не спонсирует, никакие партии или движения не поддерживают".
По мнению местных жителей, причиной загрязнения воздуха на юго-востоке столицы стал мусоросжигательный завод: поступающий туда спрессованный разнокалиберный мусор не должен "никогда" утилизироваться на мусоросжигательных заводах. Вещества, которые получаются в результате сжигания, невозможно уловить с помощью фильтров, и, попадая в воздух, они вызывают ощущение, получившее среди местных жителей название "кактуса в горле" - "когда кружится голова, а утром возникает чувство, что горло расцарапали".
В ответ на претензии представители администрации завода заявили, что мусор якобы невозможно разделить до того, как он поступает в печь. Недавняя экскурсия активистов на завод с представителями власти и общественности носила ознакомительный характер, а проектную документацию или хотя бы протокол замены фильтров горожанам так и не предоставили.
Сложившаяся ситуация влияет не только на людей: так, в Некрасовке начали массово гибнуть птицы, впитывающие токсины из окружающей среды. Более того, по данным дирекции местных поликлиник, за последние пять лет случаи онкологических заболеваний в районе увеличились в четыре раза, а случаи развития болезни бронхолегочных заболеваний и аллергии возросло на 40-50 процентов. А лаборатории опасаются делать исследования воздуха.
"Мы обращаемся в различные лаборатории, но нам отказывают или делают неофициальные исследования. Мы пробуем писать обращения, составляем их как можно более взвешенно и без эмоций, получаем ответы, но это скорее отписки. Нам указывают данные какого-то исследования непонятного года, в котором указано, что процент сероводорода в норме. Это лукавство", - заявила активистка.
Проблема данных о загрязненности воздуха возникла после того, как чиновники перекрыли публичный доступ
к сайту Мосэкомониторинга, где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха. Власти пообещали размещать всю необходимую информацию на странице департамента природопользования и охраны окружающей среды, однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми, а вскоре после того, как сайт Мосэкомониторинга был отключен, юго-восток Москвы, а также Балашиха, Реутов и Люберцы стали задыхаться от загрязнения воздуха. В департаменте природопользования отключение сайта объяснили необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных, а также участившимися случаями неверной трактовки данных.
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России в связи с этим выступила с критикой
действий столичных надзорных органов. Представители СПЧ потребовали восстановить работу сайта и провести проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Впоследствии стало известно, что информацию о загрязнении воздуха можно было найти на тестовой версии портала Мосэкомониторинга. Однако после того, как журналисты обратились с просьбой подтвердить легитимность данных, сайт перестал открываться
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