Экоактивисты создали "народную карту" загрязненности воздуха в столице

10 октября 2017 г. Данные о состоянии воздуха в Москве открыли и вновь закрыли для интернет-пользователей

После отключения сайта Мосэкомониторинга информацию о загрязнении воздуха можно было найти на тестовой версии портала. После того как журналисты обратились с просьбой подтвердить легитимность данных, сайт перестал открываться.