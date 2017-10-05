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Жители Ясенево протестуют против городка для мигрантов на месте незаконно снесенных гаражей
11 октября 2017 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Мигранты  
 
Moscow-Live.ru
В охранной зоне памятника культуры "Усадьба Ясенево" и храма Петра и Павла активно и незаконно строится жилой дом для гастарбайтеров. Как сообщается в сообществе жителей района Ясенево в "Живом журнале", в начале года для этого были уничтожены гаражи, в которые жители вкладывали собственные средства.

Как сообщается в "Живом журнале", гаражи сносились без решений суда и участия приставов. 12 января на территорию вошли сотрудники управы и "несколько неустановленных молодчиков". При этом один из сотрудников управы начал бить стекла в сторожке, а сопровождающие их подожгли машину. Погромы автостоянок проходили в период отсутствия главы управы, которого вскоре сменили.

"Есть мнение, что ночлежка будет использоваться на всю катушку - ведь рядом есть частная автобусная станция, перевалочный пункт для транзитников! Эта автостанция уже превратилась в мощный автовокзал - гнилые автобусы чадят там круглосуточно. Каждые 5 минут уходят и приходят туго набитые пассажирами списанные турецкие колымаги, - пишут пользователи в сообществе Facebook. - Там и сейчас всё *******, а что же будет дальше? Усилиями чиновников Ясенево превращается в криминальный анклав с разрушенными историческими памятниками и нарушенной экологией".

"Нынче на освобожденной управой территории полным ходом идет возведение второго городка для гостей столицы. Грязь и вонь никто не отменял, всюду валяются бутылки, мусор и отходы жизнедеятельности двуногих. А будет еще лучше, когда со всего района у подножия леса соберутся на ночевку дворники", - возмущаются блогеры. В ответ на обращение жителей Ясенево в департамент природопользования из префектуры пришла бумага, согласно которой освобожденная территория была безвозмездно передана ГБУ "Жилищник" "для реализации уставной деятельности". Сама же территория якобы находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

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