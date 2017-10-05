Москвичей призвали выйти на сход против строительства шоссе через Филевский парк

Муниципальные депутаты района Филевский Парк призвали граждан выйти на сход для обсуждения грядущей вырубки парка ради строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. Как напоминают участники сообщества в Facebook
, власти рассматривают строительство восьмиполосного моста
из Мневниковской поймы в створ улицы Новозаводской с вырубкой части Филевского парка.
"Как мы помним, строительство парламентского центра в Мневниках было отложено на неопределенный срок еще в феврале 2016 года, но закупки и проектирование никто не отложил. В итоге строительство моста и проектирование в декабре 2016 продолжили", - говорится в сообщении. Судя по схеме поймы в проектной документации, мост упирается прямо в парк. Кроме того, эстакада пройдет в 150 метрах от парка развлечений "Панда-парк", который по итогам строительства перестанет существовать.
"А в 250 метрах от главной аллеи парка пройдет восьмиполосное скоростное шоссе и мы будем, гуляя по главной аллее, слышать это шоссе, дышать им так, как будто мы сидим не в парке, а на обочине МКАДа. По сути, этот проект и предполагает превратить наш парк в обочину МКАДа - кто из вас согласится на такой своеобразный "переезд"?" - задаются вопросом инициаторы схода (Орфография сохранена - прим. MSK.NEWSRU.com).
. Сход пройдет 15 октября в 15:00 по адресу улица Новозаводская, 27, возле ДК имени Горбунова. Петицию против стройки, опубликованную на сайте Change.org
, подписали более девяти тысяч человек.