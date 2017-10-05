Москвичей призвали выйти на сход против строительства шоссе через Филевский парк

17 сентября 2017 г. Москвичи выступили в защиту парка Фили, за счет которого власти собрались отстроить новую магистраль

Для трассы, которая протянется от еще не существующего парламентского центра к "Москва-Сити", будет вырублен значительный массив деревьев и уничтожена экосистема последних реликтовых дубово-липовых лесов.