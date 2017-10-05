"КП": "Синдику" обещают выстроить заново, но арендаторы не готовы ждать

По словам арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика", в здании не соблюдались противопожарные нормы, а полноценной противопожарной системы не было вовсе. В администрации центра заявили, что его будут строить заново, однако на это может потребоваться не менее двух лет, в течение которых большинство арендаторов попросту разорится. Об этом пишет "Комсомольская правда"
.
Как стало известно, очаг возгорания находился на нижнем уровне - на складе рядом с подземной парковкой. Госстройнадзор за последнее время дважды выписывал владельцам рынка предписания, а во время внеплановых проверок на нулевом этаже обнаружили неучтенные складские помещения
. Хотя за три года существования рынка ООО "Синдика" заплатила штрафов на 300 тысяч рублей, на оборот это почти не влияло: сдача складов приносила куда более серьёзные деньги.
"Изначально внизу только паркинг был, - рассказывает один из торговцев. - Но потом в администрации решили часть этой площади пустить под склады. Целые квадраты огораживались и зашивались листовым железом и ДСП для теплоизоляции. Там все подряд хранили - и краски, и двери деревянные, и пластик. Но самое странное было, что потолок нижнего уровня почему-то весь отделан утеплителем. Хотя понятно, что это волокно идеально горит".
По словам торговцев, причиной ЧП могло стать короткое замыкание от неисправной проводки, тем более что распылители воды были установлены отнюдь не везде, а те, что были установлены, выглядели как муляжи. "Если бы все было устроено как надо, такого разрушительного пожара не случилось бы!", - утверждают они. При этом на аренде владельцы рынка зарабатывали гигантские суммы: за 16-метровый магазинчик арендатор выкладывал 70 тысяч рублей, за 60 "квадратов" - 250 тысяч. Если учесть, что всего на "Синдике" было более 800 арендаторов, то владельцы зарабатывали более 100 миллионов рублей в месяц.
Товар большинства торговцев, по их словам, не был застрахован от ЧП: хотя представители администрации пообещали, что "Синдику" решили отстраивать заново
, а со старых арендаторов какое-то время не будут брать арендную плату, на снос, очистку площадки и возведение нового здания потребуется не меньше двух лет. Как перетерпеть это время, люди не понимают. "Нам вроде как предложат места на других строительных рынках в Подмосковье. Но это ведь будут места, на которые других арендаторов не нашлось, - говорит один из торговцев. - Да и начальный капитал нужен. Я по мелочи торговал, но мне как минимум миллион рублей понадобиться, чтобы все заново начать. Где же я их возьму?".