"КП": "Синдику" обещают выстроить заново, но арендаторы не готовы ждать

10 октября 2017 г. Пожар на строительном рынке "Синдика" потушили спустя два дня

Накануне пожарно-спасательным подразделениям удалось ликвидировать открытое горение, однако борьба с пожаром продолжалась до 15:00 вторника. В тушении огня участвовали более 350 сотрудников МЧС.