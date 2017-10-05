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Националисты вновь сняли памятную табличку с дома, где жил Борис Немцов
11 октября 2017 г. | Время публикации 10:52 | Последние изменения 11:35
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва
Активисты незарегистрированного общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в полицию незаконно установленную мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил лидер движения Игорь Бекетов.

"Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома по адресу Климентовский переулок, 9 пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов", - сказал он. По его словам, жители дома неоднократно предупреждали устроителей мемориала Немцова о том, что этот человек никогда не проживал у них в доме. Участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, установивших в общественном месте табличку, "имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком".

12 сентября активисты SERB демонтировали мемориальную доску с именем Немцова с дома в центре Москвы, в котором жил политик, и отнесли ее в УВД по Центральному округу. Позднее ряд сторонников Немцова заявили о намерении вернуть табличку на прежнее место. Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков, ставший инициатором голосования об установке таблички, заявил о намерении обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества.

Между тем на сторону националистов встали в столичном правительстве: вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что табличка была установлена незаконно и поэтому должна быть демонтирована. Отвечая на вопрос, почему это не было сделано официально, чиновник пояснил, что префектура, которая проводит рейды по выявлению незаконно установленных объектов, "не доехала до дома, где установили табличку Немцову". Источник в столичной администрации предложил разместить спорную табличку в подъезде дома, пояснив, что на территорию внутри подъезда действие закона, нарушенного инициаторами установки знака, не распространяется.
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