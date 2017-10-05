Националисты вновь сняли памятную табличку с дома, где жил Борис Немцов

13 сентября 2017 г. Мемориальную табличку Борису Немцову предложили разместить в подъезде дома

Как сообщил источник в столичной администрации, установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома является нарушением закона. Однако на территорию внутри подъезда действие закона не распространяется.