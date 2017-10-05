Проигравший выборы единоросс попытался "захватить" заседание совета депутатов в Зюзино Рубрики: Общество

Управа района Зюзино



Как пишет на своей странице в



"Открыть заседание бывшему председателю мы не дали. Поскольку по закону он уже не депутат и не имеет права участвовать в заседании. После чего была уже совсем некрасивая сцена. Бывший депутат Щербаков стал в приказном порядке требовать от депутатов от "Единой России" покинуть заседание. Это грубое публичное давление на избранных депутатов, на мой взгляд, должно быть предметом внимания правоохранительных органов", - подчеркнул Янкаускас.



По словам оппозиционера, заседание также попыталась сорвать общественный советник управы Зюзино Галина Володикова. Однако попытки завершились неудачей: в зале остались необходимые для кворума и принятия решений 8 депутатов из 15.



Янкаускас уверен, что срыв заседания готовился по прямому указанию из мэрии Москвы. Он, в частности, отметил, что по такому же сценарию развивается ситуация в районе Черемушки, где проигравшая представительница "Единой России" также пыталась захватить заседание. Кроме того, по словам депутата, на заседание подвезли "толпу общественных советников управы", которые организованно покинули заседание, когда его срыв провалился. Также Янкаускас добавил, что со вчерашней ночи все публикации в социальных сетях со ссылкой на



Напомним, в начале октября представители "Единой России", оказавшиеся в меньшинстве по результатам муниципальных выборов 10 сентября, Бывший глава столичного муниципального округа Зюзино, представитель партии "Единая Россия" Валентин Щербаков едва не сорвал прошедшее накануне заседание местного совета депутатов. Несмотря на то, что его депутатские полномочия истекли еще 20 сентября, Щербаков попытался взять заседание под свой контроль, а затем, потерпев неудачу, начал в приказном порядке требовать от новоизбранных депутатов-единороссов покинуть зал, где проходило собрание.Как пишет на своей странице в Facebook муниципальный депутат, оппозиционер Константин Янкаускас, Щербаков проиграл выборы 10 сентября, заняв на них лишь восьмое место, а теперь "маниакально" старается "держаться за власть любой ценой"."Открыть заседание бывшему председателю мы не дали. Поскольку по закону он уже не депутат и не имеет права участвовать в заседании. После чего была уже совсем некрасивая сцена. Бывший депутат Щербаков стал в приказном порядке требовать от депутатов от "Единой России" покинуть заседание. Это грубое публичное давление на избранных депутатов, на мой взгляд, должно быть предметом внимания правоохранительных органов", - подчеркнул Янкаускас.По словам оппозиционера, заседание также попыталась сорвать общественный советник управы Зюзино Галина Володикова. Однако попытки завершились неудачей: в зале остались необходимые для кворума и принятия решений 8 депутатов из 15.Янкаускас уверен, что срыв заседания готовился по прямому указанию из мэрии Москвы. Он, в частности, отметил, что по такому же сценарию развивается ситуация в районе Черемушки, где проигравшая представительница "Единой России" также пыталась захватить заседание. Кроме того, по словам депутата, на заседание подвезли "толпу общественных советников управы", которые организованно покинули заседание, когда его срыв провалился. Также Янкаускас добавил, что со вчерашней ночи все публикации в социальных сетях со ссылкой на видеозапись заседания "осаждают толпы собянинских ботов и троллей".Напомним, в начале октября представители "Единой России", оказавшиеся в меньшинстве по результатам муниципальных выборов 10 сентября, устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках. После того, как новоизбранные депутаты не позволили председательствовать бывшей главе муниципального образования Екатерине Минаевой. "...не обнаружив себя в списках нового созыва, Екатерина Васильевна решила любой ценой сохранить за собой место главы муниципального округа и заодно председателя. Посовещавшись с товарищами по партии, экс-глава принимает решение делать вид, что полномочиями ее наделили не на пять лет, а практически пожизненно", - рассказывала депутат Юлия Щербакова.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 октября 2017 г. Единороссы устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках

Новоизбранные депутаты не позволили председательствовать бывшей главе муниципального образования, которая проиграла выборы. После перепалки она ушла, а вслед за ней собрание самовольно покинули все пять депутатов-единороссов.

