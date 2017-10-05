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Новые точки беспроводного интернета появятся в столице к ЧМ-2018
11 октября 2017 г. | Время публикации 10:07
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы потратит 830 миллионов рублей на создание сетей WiFi в городе к чемпионату мира по футболу. Как пишут "Ведомости", бесплатный доступ в интернет будет организован в домах культуры, вузах, музеях и парках.

Уличную сеть WiFi Москва готовит к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. Наплыв туристов увеличит нагрузку на сотовые сети, часть которой и должна компенсировать сеть беспроводного интернета. Как отметил советник руководителя департамента информационных технологий Андрей Белозеров, в центре города есть места, где мобильный интернет работает плохо и где его нет вообще. WiFi также может пригодиться городским службам, ГИБДД и структурам, ответственным за оплату парковок.

Другие эксперты отмечают, что интерес к бесплатному городскому WiFi после ЧМ-2018, скорее всего, будет незначительным, так как в центре Москвы хорошо работает сеть LTE, а мобильный интернет стоит недорого. Окупать такую сеть, возможно, помогут дальнейшие контракты с заинтересованными городскими службами. Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на письмо департамента ЖКХ, сообщила о возможном демонтаже телекоммуникационного оборудования с фонарных столбов при благоустройстве, из-за чего в столице может существенно ухудшиться качество мобильной связи и интернета. В департаменте ЖКХ заявили, что никаких решений ликвидировать оборудование сотовых операторов нет, и новая схема размещения оборудования будет утверждаться при их участии.

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