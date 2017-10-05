Новые точки беспроводного интернета появятся в столице к ЧМ-2018

28 сентября 2017 г. В мэрии объяснили, что сотовое оборудование со столбов убирают из-за ветра и небезопасности

Ранее "Ведомости" писали, что в Москве может ухудшиться сотовая связь из-за частичного демонтажа базовых станций. Власти назвали опасения безосновательными и пояснили, что оборудование разместят по новой схеме.