Гидрометцентр предрек москвичам "просто жуткий" дождь в пятницу и субботу Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru С ближайшего четверга в московский регион нагрянут продолжительные дожди, которые к пятнице и субботе приобретут "жуткий" характер, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, температура воздуха также будет понижаться с каждым днем.



"Мы ждем циклон, то есть погода будет дождливая. Дожди преимущественно умеренной интенсивности и достаточно продолжительные будут. То есть если в четверг, пока циклон еще только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий", - отметила Макарова.



По ее словам, дневная температура воздуха в четверг, пятницу и субботу будет колебаться в пределах 8-11 градусов, но в воскресенье в Москву и область придет похолодание: в этот день столбики термометров покажут 4-9 градусов. При этом она уточнила, что похолодание вернет температуру к климатической норме, которая сейчас превышена на 2-3 градуса.



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