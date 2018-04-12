Один человек погиб, 7 детей госпитализированы после столкновения автобуса с автомобилем в Подмосковье Рубрики: Происшествия

ГУ МЧС России по Московской области



Авария произошла около 16:00 на 61-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо), вблизи населенного пункта Царево. Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом Volvo, перевозившим детей из Ногинска в Клин. Водитель легковой машины погиб на месте, автобус после удара опрокинулся в кювет.







"По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на "встречку", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.



Мишонова сообщила, что доставленные в больницу дети находятся в состоянии средней степени тяжести. При необходимости их переведут в Москву. Омбудсмен добавила, что автобус и погибший водитель были из Твери. "По предварительным данным, это была самостоятельно организованная экскурсия на хладокомбинат к Клину с выкупленными билетами", - сказала она.



По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщается на











Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с ДТП на контроле и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщает



Очевидцы рассказали радиостанции



Один человек погиб, семь детей и двое взрослых госпитализированы вертолетами в результате столкновения экскурсионного автобуса и легкого автомобиля в Пушкинском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Московской области. Всего при ДТП пострадали 13 человек.Авария произошла около 16:00 на 61-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо), вблизи населенного пункта Царево. Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом Volvo, перевозившим детей из Ногинска в Клин. Водитель легковой машины погиб на месте, автобус после удара опрокинулся в кювет."По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на "встречку", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.Мишонова сообщила, что доставленные в больницу дети находятся в состоянии средней степени тяжести. При необходимости их переведут в Москву. Омбудсмен добавила, что автобус и погибший водитель были из Твери. "По предварительным данным, это была самостоятельно организованная экскурсия на хладокомбинат к Клину с выкупленными билетами", - сказала она.По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета. Прокуратура Московской области также начала проверку по факту аварии.Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с ДТП на контроле и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщает Telegram-канал его пресс-службы.Очевидцы рассказали радиостанции "Говорит Москва" , что автобус после столкновения съехал в кювет и опрокинулся. Проезжавшие мимо автомобилисты помогали детям выбраться из салона. В районе аварии наблюдаются незначительные затруднения, перекрытия движения нет, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Росавтодора.



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