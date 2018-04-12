Один человек погиб, 7 детей госпитализированы после столкновения автобуса с автомобилем в Подмосковье

Один человек погиб, семь детей и двое взрослых госпитализированы вертолетами в результате столкновения экскурсионного автобуса и легкого автомобиля в Пушкинском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на Минздрав Московской области. Всего при ДТП пострадали 13 человек.
Авария произошла около 16:00 на 61-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо), вблизи населенного пункта Царево. Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом Volvo, перевозившим детей из Ногинска в Клин. Водитель легковой машины погиб на месте, автобус после удара опрокинулся в кювет.
"По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на "встречку", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.
Мишонова сообщила, что доставленные в больницу дети находятся в состоянии средней степени тяжести. При необходимости их переведут в Москву. Омбудсмен добавила, что автобус и погибший водитель были из Твери. "По предварительным данным, это была самостоятельно организованная экскурсия на хладокомбинат к Клину с выкупленными билетами", - сказала она.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщается на сайте
подмосковного главка Следственного комитета. Прокуратура Московской области также начала проверку по факту аварии.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с ДТП на контроле и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщает Telegram-канал
его пресс-службы.
Очевидцы рассказали радиостанции "Говорит Москва"
, что автобус после столкновения съехал в кювет и опрокинулся. Проезжавшие мимо автомобилисты помогали детям выбраться из салона. В районе аварии наблюдаются незначительные затруднения, перекрытия движения нет, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Росавтодора.