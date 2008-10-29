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На ВДНХ восстановили павильон "Космос", где до реставрации проводили поросячьи бега
12 апреля 2018 г. | Время публикации 17:47 | Последние изменения 17:53
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
На ВДНХ ко Дню космонавтики открылся отреставрированный павильон "Космос", получивший новое название "Космонавтика и авиация". Теперь это "крупнейший космический музей современной России и мира", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, которую цитирует РИАМО.

В павильоне площадью более 15 тысяч квадратных метров можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, ранее не выставлявшихся в музеях, а также свыше двух тысяч редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. Более 50 экспонатов изготовлены специально для обновленного павильона.

Во время реставрации был восстановлен стеклянный купол и декор павильона. Под купол вернулась люстра в виде звезды, воссозданная по архивным чертежам. Это точная копия звезды, ранее украшавшей Троицкую башню Кремля. Подлинная люстра была утрачена в 1970-е годы, сообщает агентство "Москва".

Павильон "Космонавтика и авиация" поделен на несколько зон: образовательно-научную, включающую детский и молодежный экспериментальные центры; интерактивно-досуговую с зоной виртуальной реальности; музейно-выставочную и зал славы о подвигах советских и российских исследователей и космонавтов.

Среди экспонатов представлены: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, точная копия первого искусственного спутника Земли, макеты затопленной космической станции "Мир" в натуральную величину, автоматической орбитальной станции "Алмаз", космических кораблей "Союз" и "Восход", самоходного аппарата "Луноход-1", транспортного грузового корабля "Прогресс", спутник ГЛОНАСС.

В открытии павильона приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Для свободного посещения центр "Космонавтика и авиация" откроется в пятницу, 13 апреля. Ожидается, что павильон будут ежедневно посещать 20 тысяч человек. В честь открытия на фасаде павильона каждый вечер с 13 по 15 апреля можно будет увидеть аудиовизуальное шоу с участием артистов французского воздушного театра, посвященное главным вехам советской и российской космонавтики и фантазиям о достижениях будущего.

Павильон, впоследствии известный под названием "Космос", был построен в 1938-39 годах для экспозиции "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР". Нынешний облик он получил после реконструкции 1954 года - единственной в своей истории. Более 20 лет в павильоне и около него работала постоянная выставка об истории освоения космоса, которая была одним из наиболее популярных и интересных объектов ВДНХ.

В 90-е павильон "Космос" вместе со всем выставочным комплексом пришел в упадок и стал торговой площадкой. По выражению мэра Москвы, там продавали "рассаду и веники", и даже проводили поросячьи бега. В 2016 году знаменитый павильон закрылся на реставрацию.
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