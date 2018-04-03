Мэрия снова запретила пикет против домогательств в центре Москвы: "помешает экскурсантам"

Мэрия Москвы снова не согласовала пикет против сексуальных домогательств, сообщила "ОВД-Инфо"
организатор мероприятия Алена Попова. Акцию планировалось провести 12, 13 или 14 апреля на Театральной площади. Однако власти сочли, что это создаст помехи пешеходам на территории, включенной в "перечень экскурсионных маршрутов".
Ранее Попова несколько раз подавала заявки на массовые пикеты в центре Москвы против сексуальных домогательств и за соблюдение депутатами Госдумы законов. Мэрия каждый раз отклоняла
их под разными предлогами. Попова говорила, что заявки будут подаваться в мэрию и дальше, а пока власти не согласуют массовое мероприятие против домогательств, продолжатся пикеты около Госдумы.
Активистку несколько раз задерживали возле здания нижней палаты парламента на пикетах с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого
, которого несколько журналисток ранее обвинили в приставаниях. Полиция посчитала фигуру сборно-разборной конструкцией. Задерживались и другие протестующие против сексуальных домогательств.
Скандал вокруг главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого разгорелся в конце февраля, когда несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю", что стали жертвами домогательств со стороны депутата. Позднее о домогательствах Слуцкого открыто заявили заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и журналист ВВС Фарида Рустамова.
За журналисток вступилась официальный представитель МИД России Мария Захарова
, также рассказав о неподобающем поведении Слуцкого. 21 марта думская комиссия рассмотрела жалобу Рустамовой и Жук на домогательства, но сочла обвинения необоснованными и не нашла нарушений
в поведении парламентария. После этого решения несколько десятков СМИ объявили Госдуме и лично Слуцкому полный или частичный бойкот
, за что были лишены аккредитации
на работу в нижней палате парламента.
Блогеры выяснили, что Слуцкий также систематически нарушает
правила дорожного движения, передвигаясь по Москве на своем автомобиле Mercedes-Maybach S500. С июня 2017 года по март 2018 года он получил 879 штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Среди распространенных нарушений - превышение скорости, езда по встречной полосе, обочине и полосе для общественного транспорта, неправильная парковка.