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Мэрия снова запретила пикет против домогательств в центре Москвы: "помешает экскурсантам"
12 апреля 2018 г. | Время публикации 12:56 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы снова не согласовала пикет против сексуальных домогательств, сообщила "ОВД-Инфо" организатор мероприятия Алена Попова. Акцию планировалось провести 12, 13 или 14 апреля на Театральной площади. Однако власти сочли, что это создаст помехи пешеходам на территории, включенной в "перечень экскурсионных маршрутов".

Ранее Попова несколько раз подавала заявки на массовые пикеты в центре Москвы против сексуальных домогательств и за соблюдение депутатами Госдумы законов. Мэрия каждый раз отклоняла их под разными предлогами. Попова говорила, что заявки будут подаваться в мэрию и дальше, а пока власти не согласуют массовое мероприятие против домогательств, продолжатся пикеты около Госдумы.

Активистку несколько раз задерживали возле здания нижней палаты парламента на пикетах с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток ранее обвинили в приставаниях. Полиция посчитала фигуру сборно-разборной конструкцией. Задерживались и другие протестующие против сексуальных домогательств.

Скандал вокруг главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого разгорелся в конце февраля, когда несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю", что стали жертвами домогательств со стороны депутата. Позднее о домогательствах Слуцкого открыто заявили заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и журналист ВВС Фарида Рустамова.

За журналисток вступилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, также рассказав о неподобающем поведении Слуцкого. 21 марта думская комиссия рассмотрела жалобу Рустамовой и Жук на домогательства, но сочла обвинения необоснованными и не нашла нарушений в поведении парламентария. После этого решения несколько десятков СМИ объявили Госдуме и лично Слуцкому полный или частичный бойкот, за что были лишены аккредитации на работу в нижней палате парламента.

Блогеры выяснили, что Слуцкий также систематически нарушает правила дорожного движения, передвигаясь по Москве на своем автомобиле Mercedes-Maybach S500. С июня 2017 года по март 2018 года он получил 879 штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Среди распространенных нарушений - превышение скорости, езда по встречной полосе, обочине и полосе для общественного транспорта, неправильная парковка.
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