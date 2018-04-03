Мэрия снова запретила пикет против домогательств в центре Москвы: "помешает экскурсантам"

3 апреля 2018 г. Возле Госдумы снова задержали пикетчиков с картонной фигурой депутата-домогателя Слуцкого

Полиция второй раз за два дня задержала правозащитницу Алену Попову, а также студентку журфака МГУ. Правозащитники сооббщают о задержании еще нескольких человек, у которых была картонная фигура Слуцкого или плакаты.