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Тепло вернется в Москву к выходным, а в мае возможно похолодание до "минуса"
12 апреля 2018 г. | Время публикации 15:58 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Потепление до 14-16 градусов вернется в Москву в выходные, а в третьей декаде апреля ожидается до 20 градусов, сообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие пятницу и субботу дневная температура будет на уровне 10-13 градусов, а ночью - около и ниже нуля. Вильфанд пояснил, что большая разница между дневными и ночными температурами связана с приходом с северо-запада холодного малооблачного циклона.

В начале следующей недели потеплеет до 16-18 градусов, "но это не возвращение июньского лета, которое было в начале этой недели", цитирует специалиста агентство "Москва". Синоптики по-прежнему не советуют торопиться с "переобуванием" автомобилей.

"Я бы все-таки рекомендовал оценить прогноз погоды в воскресенье на неделю и тогда уже принимать решение, не торопиться сейчас. Потому что апрель очень неустойчивый месяц, и, по различным расчетам, прогнозируется еще понижение температуры ниже нулевых отметок и осадки в апреле и первой декаде мая", - пояснил Вильфанд, уточнив, что под осадками подразумевается как дождь, так и снег.

Метеоролог добавил, что снег возможен "в третьей декаде апреля и первой декаде мая". Однако синоптик не смог уточнить, сформируют ли они наледь и на какой срок. В целом май, по предварительным оценкам, будет существенно теплее, чем в прошлом году, но прогнозируется и похолодание до отрицательной температуры, отметил Вильфанд. По его словам, заморозки в первой декаде мая случаются раз в два года, но во второй декаде их повторяемость гораздо ниже.

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