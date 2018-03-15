В Москве станет еще больше дорожных камер, хотя столица и так уже рекордсмен

Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер, так что к концу года их будет более 2,5 тысячи. Комплексы установят прежде всего на трассах с высокой аварийностью
, а также на перекрестках и переходах для наказания водителей, не пропускающих пешеходов, пишет "Коммерсант"
.
Сейчас Москва рекордсмен по числу комплексов фиксации нарушений ПДД. На дорогах работают 1,45 тысячи стационарных камер и 370 мобильных. В этом году в столице появятся еще 740 новых комплексов: 600 новых стационарных камер и 140 "Парконов". Стационарные камеры установят до ноября на участках, где за год произошло более трех ДТП.
Таким образом, камеры появятся, скорее всего, на МКАД, Дмитровском, Каширском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте, проспекте Мира. На переходах и перекрестках установят несколько сотен камер
. До сих пор в Москве работал только один комплекс, способный фиксировать непропуск пешеходов.