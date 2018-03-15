В Москве станет еще больше дорожных камер, хотя столица и так уже рекордсмен

11 апреля 2018 г. ГИБДД назвала МКАД и Дмитровское шоссе самыми опасными магистралями столицы

В ГИБДД Москвы заявили, что безопасность в столице "ничем не отличается" от ведущих европейских стран при растущем уровне автомобилизации. Так, среднее время ожидания скорой помощи составляет чуть более семи минут.