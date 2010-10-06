ЦБ назвал ярмарку в Люблино и рынок "Садовод" лидерами теневой розничной торговли Москвы

Центральный банк России намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу теневого обращения наличности на крупнейших рынках Москвы. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, передает РБК
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По его словам, в столице лидерами теневой розничной торговли являются торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино, рынок "Садовод" на 14-м километре МКАД и "Фудсити" на Калужском шоссе в Новой Москве. "По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем", - сказал Полупанов, добавив, что 90% торговых операторов там - китайские производители и торговцы.
Представитель Банка России также отметил, что указанные торговые точки "стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют". Полупанов уточнил, что криптовалюта приобретается на большую часть выручки, а затем ее моментально направляют "путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей", где конвертируют уже в местную валюту.
Кроме того, на рынках процветают нелегальные обменники, в том числе работающие под вывесками операционных касс и банков. Однако статистика, которую эти пункты сдают в ЦБ, не совпадает с собственными подсчетами Банка России. По словам Полупанова, ЦБ накопил "достаточно большой объем информации" в этой сфере и направит ее в правоохранительные органы.
Отметим, что, по данным СМИ, все три торговых комплекса, упомянутых представителем Банка России, принадлежат крупнейшим владельцам недвижимости в Москве - бизнесменам Зараху Илиеву и Году Нисанову. Если ТЦ "Москва" существует в столице с конца 90-х годов, а "Садовод" и вовсе более 20 лет, то "Фудсити" на Калужском шоссе открылся относительно недавно - в 2014 году, при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщают официальные СМИ мэрии, уже через год после этого "Фудсити" "был признан оптимальным форматом для продовольственного снабжения мегаполиса".