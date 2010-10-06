ЦБ назвал ярмарку в Люблино и рынок "Садовод" лидерами теневой розничной торговли Москвы

28 июля 2016 г. Жители Люблино больше пяти лет ведут борьбу с торговым комплексом "Москва"

Москвичи с юго-востока города провели народные слушания по проблеме существования в районе Люблино ТК "Москва". Жители жалуются, что он стал пристанищем для нелегалов, из-за которых резко ухудшилась криминальная обстановка.