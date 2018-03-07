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Проверка нелегальной свалки со сжиганием мусора за библиотекой МГУ закончилась административным делом
12 апреля 2018 г. | Время публикации 19:11
Рубрики: Экология  
 
Столичная полиция возбудила административное дело после проверки информации о нелегальной свалке и сжигании мусора за зданием фундаментальной библиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ, который инициировал проверку по жалобам жителей.

Проверка, прошедшая 21 марта, показала, что в гаражно-строительном комплексе "Стрела" организован нелегальный полигон для утилизации мусора. Дело возбуждено по части 2 статьи 14.1 КоАП ("Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, для этого в департамент природопользования Москвы направлен запрос о размере причиненного ущерба природе.

Жители Раменок с начала марта жалуются на работу мусоросжигательных печей в заброшенной промзоне, известной в народе как "Шанхай". Свалка находится на территории гаражного кооператива, под вывеской которого скрываются мастерские по переделке угнанных авто. Помимо них в промзоне есть общежития, магазины и предприятия общепита для мигрантов.

В течение дня на территорию подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в огромных печах-буржуйках, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жителей района. Несмотря на давние обращения местных жителей в прокуратуру и рейды ОМОНа, стихийный поселок существует до сих пор.
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