Проверка нелегальной свалки со сжиганием мусора за библиотекой МГУ закончилась административным делом

14 марта 2018 г. Мусоросжигательные печи в районе МГУ по-прежнему действуют, заявили муниципальные депутаты

Как выяснили муниципальные депутаты, проведшие рейд по территории вблизи МГУ 11 марта, мусоросжигательные печи продолжают действовать, несмотря на шумиху в СМИ. Активисты готовят массовый митинг.