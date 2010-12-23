NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
апреля
pda
Поиск
Архив

Московских восьмиклассников начнут тестировать на наркотики
12 апреля 2018 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 15:58
Рубрики: Дети  
 
Столичных восьмиклассников будут проверять на незаконное употребление наркотических и психотропных веществ, говорится на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Ранее тест проводился среди учеников 10-х классов и студентов первых курсов профессиональных училищ.

"На основании результатов тестирования школьников в 2018 году в Москве будет организована индивидуальная работа с учащимися, допускающими немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ, и их родителями", - говорится в пресс-релизе.

В департаменте считают успешным тестирование на наркотики среди школьников в 2016-2017 годах. В прошлом году раннюю диагностику прошли почти 50 тысяч учащихся. Химико-технологическое исследование выявило 29 потребителей наркотиков, отметили в пресс-службе. При этом число отказавшихся пройти медосмотр снизилось почти вдвое по сравнению с 2014-2015 годами.

Ведомство также анонсировало "широкомасштабную" борьбу с наркотиками в регионе через интернет. "Управление ФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Москве в 2018 году будут уделять особое внимание выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных технологий", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что участники наркобизнеса активно пропагандируют в молодежной среде употребление синтетических наркотиков, так как они дешевле "тяжелых" наркотиков и якобы наносят меньше вреда здоровью. В результате "повсеместное распространение наркотических и психотропных веществ синтетического происхождения постепенно вытесняет традиционные наркотики, особенно среди молодежи".

В столице не первый год идут разговоры о том, чтобы сделать тестирование на наркотики среди школьников обязательным, сейчас оно добровольное. Правозащитники выступали против. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин указывал, что тотальная проверка "предполагает презумпцию виновности, а это не соответствует духу и букве нашей Конституции". Еще на старте внедрения тестов против выступали и родители школьников из опасения, что результаты проверки могут попасть на черный рынок.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Обязательную проверку на наркотики могут ввести для столичных школьников
30 марта 2017 г.
Обязательную проверку на наркотики могут ввести для столичных школьников
Число учащихся, пробующих психотропные наркотики, с 2011 года снизилось с 10-12 до 0,3 процента, в связи с чем проверку на наркотики предлагается сделать обязательной. Однако возможности для этого есть пока только в Москве.
13 ноября 2013 г.
23 декабря 2010 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.04.2018   19:52
6
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 апреля 2018 г. // Последняя новость 19:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>