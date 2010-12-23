Московских восьмиклассников начнут тестировать на наркотики

30 марта 2017 г. Обязательную проверку на наркотики могут ввести для столичных школьников

Число учащихся, пробующих психотропные наркотики, с 2011 года снизилось с 10-12 до 0,3 процента, в связи с чем проверку на наркотики предлагается сделать обязательной. Однако возможности для этого есть пока только в Москве.