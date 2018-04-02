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В редакцию газеты "Волоколамская неделя" пришли с обысками по делу арестованного организатора митингов против свалки
12 апреля 2018 г. | Время публикации 11:47 | Последние изменения 13:09
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники Главного управления МВД по Московской области пришли с обысками в редакцию газеты "Волоколамская правда". Об этом "Интерфаксу" сообщила главный редактор издания Мария Мурашова. По ее словам, обыск проводят "около 10 человек, в том числе вооруженные".

Правоохранители "ищут аффилированность" газеты с несколькими юридическими лицами, в отношении которых открыто уголовное дело. Мурашова отметила, что в списке около 10 наименований ООО, ей незнакомых. Сотрудники полиции осматривают документы и компьютеры сотрудников газеты.



Телеканалу "Дождь" Мурашова уточнила, что обыски связаны с уголовным делом против волоколамского активиста, организатора митингов против свалки "Ядрово" Артема Любимова, арестованного ранее на 15 суток, и владельца гоночной трассы в Волоколамском районе Moscow Raceway Рустема Терегулова. С 2011-го по 2014 год Терегулов входил в список 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes.

"Как мне пояснил следователь, заведено дело на ряд ООО. Наша газета не является фигурантом, они ищут причастность нашей фирмы к этим ООО. В частности, проверяют причастность нашей газеты к таким лицам, как Артем Любимов и Рустем Терегулов. Смотрят личную переписку, почту, контакты сотрудников", - рассказала главред "Волоколамской правды".

Позднее Мурашова сообщила РБК, что обыск закончился. В результате у нее изъяли персональный ноутбук и вызвали на допрос. Мэр Волоколамска Петр Лазарев не смог дать комментарий по поводу обысков, однако отметил, что ночью на полигоне "Ядрово" снова был сильный выброс свалочного газа, из-за чего "стоит жуткая вонь".

Адвокат Артема Любимова Денис Кунаев сообщил в своем Twitter, что утром в четверг обыски "без санкций суда" прошли также дома у другого юриста Любимова Юлии Куликовой и в квартире самого активиста.





Истринский районный суд 2 апреля арестовал Артема Любимова на 15 суток по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции. Активиста задержали накануне очередного митинга против свалки "Ядрово" по звонку о якобы готовящихся на митинге беспорядках. "Неповиновение" Любимова состояло в том, что он якобы вел себя "неадекватно, вызывающе", оказывал неповиновение, отказался от медицинского освидетельствования и пытался скрыться.

Суд также арестовал на 14 суток активиста Андрея Жданова, задержанного 1 апреля во время автопробега против полигона "Ядрово". Его признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП ("Действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"). После ареста в магазинах Жданова в Волоколамске прошли обыски с изъятием товара и документов.

4 апреля выемка документов прошла и в администрации подмосковного Волоколамска. Глава города Петр Лазарев рассказывал, что сотрудники подмосковного УЭБиПК изымали и копировали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году. Он предположил, что приход полиции может быть связан с акциями против "Ядрово", на которые администрация города выдавала разрешение.

5 и 9 апреля обыски также прошли в администрации Серпуховского района. В СМИ пишут, что следственные действия могли быть связаны с земельными махинациями, к которым, предположительно, причастен глава района Александр Шестун. Сам чиновник считает, что на него таким образом оказывается давление в связи с намерением участвовать в сентябрьских выборах главы района и согласованием митинга против местной свалки "Лесная" 14 апреля.
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