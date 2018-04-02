В редакцию газеты "Волоколамская неделя" пришли с обысками по делу арестованного организатора митингов против свалки

Юлия Куликова:



В 6 утра звонок в дверь и женский голос - Откройте! Вы заливаете соседей снизу!



После предложения вызвать службы мужской голос - Откройте, полиция.



Полицейский уже в квартире: А чем это у вас в городе так сильно пахнет?— Denis Kunaev (@d_kunaev) April 12, 2018