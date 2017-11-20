Москвичам посоветовали повзрослеть и взять управление домами в свои руки

Шумиха вокруг программы реновации и активное проведение собраний собственников показали, что москвичей по-настоящему заботит управление их домами. Однако взять на себя полноценную ответственность готовы отнюдь не все. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу"
рассказал ведущий юридический консультант фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев.
По словам эксперта, об изменениях в управлении многоквартирными домами свидетельствует прежде всего активность собственников жилья, связанная с реновацией. "Москва уже созрела до развития горизонтальных связей между собственниками. Решить, собраться, выступить настоящим заказчиком. Это зрелость, это нормальные экономические отношения", - отметил Гордеев. Но многие по-прежнему не торопятся брать на себя ответственность, так как привыкли получать все в готовом виде.
Главным способом влияния на управляющую компанию остаются жалобы, что Гордеев считает неправильным подходом. Например, если УК не хватает денег на исправление недочетов в одном доме, она снимет деньги с другого дома, поясняет он. Таким образом, жители нередко платят за ремонт чужого дома. Чтобы переломить ситуацию, "нужно прекратить подменять активность самих собственников действиями власти", считает эксперт.
В идеале собственники должны проводить собрания каждый год и самостоятельно решать, сколько они готовы тратить на обслуживание своего дома. В связи с этим Гордеев назвал "развращением собственников" жесткие тарифы на обслуживание дома: "У них нет стимула собираться и что-то решать. Куда проще пожаловаться "на деревню дедушке" и удовлетворенно вздохнуть, глядя, как проверяющие вынесли предписание вашей управляющей организации".
Эксперт также выразил мнение, что проведение собраний собственников через портал "Активный гражданин"
стоит закрепить в Жилищном кодексе, так как устроить его проще, чем "офлайновое" общее собрание. Ранее такую же идею выдвигали в Общественной палате, но говорить о всеобщем доверии к "Активному гражданину" не приходится. В народе портал даже получил название "Фиктивный гражданин". В Госдуме пошли еще дальше и предложили разрешить наравне с полноценными собраниями собственников "конференции" в усеченном составе, а также учитывать голоса "делегатов" от каждого этажа
. Эксперты назвали идею юридически безграмотной и нарушающей право на неприкосновенность частной собственности.