Москвичам посоветовали повзрослеть и взять управление домами в свои руки

17 октября 2017 г. В Общественной палате Москвы предложили проводить собрания собственников квартир в "Активном гражданине"

В Общественной палате заявили, что онлайн-голосование позволит решить проблемы, связанные с оформлением документов и временем, отведенным на собрания. Подобные идеи высказываются не впервые.