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Власти Москвы не разрешили ни одну акцию оппозиции в честь Дня Конституции
12 декабря 2017 г. | Время публикации 17:55
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Представителям различных оппозиционных организаций и движений не удалось согласовать ни одну акцию, посвященную Дню Конституции. Партия "Парнас" планировала провести 12 декабря пикеты на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере, у здания мэрии на Тверской улице и возле Госдумы на Охотном ряду.

Как сообщили "Новой газете" в пресс-службе "Парнаса", префектура Центрального округа не согласовала пикеты по первым двум адресам из-за того, что акции помешают монтировать праздничное оформление фестиваля "Путешествие в Рождество". А мероприятия у мэрии и Госдумы якобы помешают транспорту и пешеходам, а также "нарушат права и интересы граждан". Отказ поступил только утром 12 декабря, других мест для пикетов в префектуре не предложили.

Ранее мэрия Москвы не согласовала марш "В защиту Конституции" по Бульварному кольцу с митингом на проспекте Академика Сахарова 10 декабря. Вместо этого власти предложили провести марш в гайд-парке "Сокольников" или в Марьино. Организаторы отказались и выразили готовность провести только митинг на проспекте Сахарова, но в мэрии уведомили, что акция будет считаться незаконной.

Сопредседатель "Парнаса" Михаил Шнейдер в эфире радио "Эхо Москвы" назвал решение мэрии беспределом и заявил, что организаторы намерены оспорить его в суде. Организаторами акций ко Дню Конституции, помимо "Парнаса", выступали штаб Ксении Собчак, "Гражданская инициатива", "Открытая Россия", Комитет протестных действий, партия "5 декабря" и движение "За права человека". Шнейдер говорил, что если власти не согласуют и акцию 12 декабря, организаторы проведут одиночные пикеты, на которых будут раздавать текст Конституции и зачитывать ее статьи.

Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя горожан с Днем Конституции, отметил, что "Конституция является фундаментом устойчивого развития России как демократического государства, задает высокие правовые и социальные стандарты жизни граждан, провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью".
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