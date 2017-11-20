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Из поездов метро "Москва" убрали мешающие пассажирам поручни, но тут же запустили опрос об их возвращении
12 декабря 2017 г. | Время публикации 19:30 | Последние изменения 20:59
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН "Москва"
В новых поездах "Москва", которые начали курсировать в столичной подземке в 2017 году, демонтировали вертикальные поручни, на которые поступали многочисленные жалобы пассажиров. Решение метрополитена, впрочем, вызвало бурные споры: сторонники поручней убеждены, что они помогали не упасть при подготовке к выходу, тогда как противники считают, что поручни мешали входу в вагоны. Чтобы разобраться в ситуации, руководство метро решило организовать опрос в социальных сетях.

На официальной странице метрополитена в Facebook жителям столицы предлагается публиковать в социальных сетях комментарии с хештегами, соответствующими их позиции по данному вопросу. Так, сторонники поручней должны сопровождать свои сообщения хештегом #ЯЗАпоручни, а противники - #Москвабезпоручней. Итоги опроса будут подведены через неделю. В социальной сети "ВКонтакте" в голосовании к настоящему моменту приняли участие более 1,5 тысячи человек. Голоса между обоими вариантами распределились примерно поровну, но тех, кто считает поручни удобными, немного больше.

ТАСС во вторник утром сообщал, что из каждого курсирующего в подземке поезда "Москва" было демонтировано по 30 поручней. При этом представитель пресс-службы метро отметил, что речи о повсеместном демонтаже конструкций пока не идет, а поручни убрали в рамках пилотного проекта. "В случае, если пассажиры подземки положительно оценят этот пилотный проект, то поручни будут демонтированы во всех новых поездах, которые в будущем поступят в метро", - заявили в метрополитене.

Первый поезд "Москва" вышел на пути 14 апреля этого года. С 2017-го по 2020 год в метрополитене появится в общей сложности 912 вагонов этой серии. Данные поезда отличаются сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными экранами и USB-зарядками. В мэрии также утверждали, что они ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией, а градоначальник Сергей Собянин называл поезд "Москва" лучшим в мире метропоездом.

Впрочем, к дизайну новых поездов были претензии еще с прошлого года, когда этот транспорт впервые представили публике. Блогеры, в частности, отмечали, что проходы между вагонами стали шире лишь зрительно, а причудливая форма поручней обделяла пассажиров в некоторых частях салона. В октябре этого года поезд нового поколения застрял в тоннеле столичного метро и простоял там около 20 минут. Позднее в пресс-службе метрополитена пояснили, что остановка поезда была связана "с перезагрузкой программного обеспечения".
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