Из поездов метро "Москва" убрали мешающие пассажирам поручни, но тут же запустили опрос об их возвращении

14 октября 2017 г. Поезд нового поколения "Москва" сломался во время движения на южном участке Таганско-Краснопресненской линии

Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле на южном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, что привело как минимум к 20-минутной задержке движения по всей линии.