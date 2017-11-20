Из поездов метро "Москва" убрали мешающие пассажирам поручни, но тут же запустили опрос об их возвращении

В новых поездах "Москва", которые начали курсировать в столичной подземке в 2017 году, демонтировали вертикальные поручни, на которые поступали многочисленные жалобы пассажиров. Решение метрополитена, впрочем, вызвало бурные споры: сторонники поручней убеждены, что они помогали не упасть при подготовке к выходу, тогда как противники считают, что поручни мешали входу в вагоны. Чтобы разобраться в ситуации, руководство метро решило организовать опрос в социальных сетях.
На официальной странице метрополитена в Facebook
жителям столицы предлагается публиковать в социальных сетях комментарии с хештегами, соответствующими их позиции по данному вопросу. Так, сторонники поручней должны сопровождать свои сообщения хештегом #ЯЗАпоручни, а противники - #Москвабезпоручней. Итоги опроса будут подведены через неделю. В социальной сети "ВКонтакте" в голосовании к настоящему моменту приняли участие более 1,5 тысячи человек. Голоса между обоими вариантами распределились примерно поровну
, но тех, кто считает поручни удобными, немного больше.
ТАСС во вторник утром сообщал, что из каждого курсирующего в подземке поезда "Москва" было демонтировано по 30 поручней. При этом представитель пресс-службы метро отметил, что речи о повсеместном демонтаже конструкций пока не идет, а поручни убрали в рамках пилотного проекта. "В случае, если пассажиры подземки положительно оценят этот пилотный проект, то поручни будут демонтированы во всех новых поездах, которые в будущем поступят в метро", - заявили в метрополитене.
Первый поезд "Москва" вышел на пути 14 апреля этого года. С 2017-го по 2020 год в метрополитене появится в общей сложности 912 вагонов этой серии. Данные поезда отличаются сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными экранами и USB-зарядками. В мэрии также утверждали, что они ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией, а градоначальник Сергей Собянин называл поезд "Москва" лучшим в мире метропоездом.
Впрочем, к дизайну новых поездов были претензии
еще с прошлого года, когда этот транспорт впервые представили публике. Блогеры, в частности, отмечали, что проходы между вагонами стали шире лишь зрительно, а причудливая форма поручней обделяла пассажиров в некоторых частях салона. В октябре этого года поезд нового поколения застрял в тоннеле столичного метро и простоял там около 20 минут
. Позднее в пресс-службе метрополитена пояснили, что остановка поезда была связана "с перезагрузкой программного обеспечения".