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Москвичи продолжают жаловаться на сбои GPS-навигаторов в центре столицы
12 декабря 2017 г. | Время публикации 12:56 | Последние изменения 14:49
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Москвичи продолжают жаловаться на сбои в работе GPS в центре Москвы. С этой проблемой жители города столкнулись несколько дней назад. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о причинах массового сбоя GPS-навигации, и опроверг информацию о том, что повлечь геолокационный сбой могло спецоборудование в Кремле. Об этом сообщает портал "Медиазона".

Некоторые пользователи жаловались на сбои в работе такси: по их словам, водители везли их по неверному маршруту. По информации The Village, автомобилисты жалуются на работу навигаторов второй день: им приходится использовать сразу несколько геолокационных сервисов, чтобы понять, где именно они находятся. Таксисты сообщили о некорректном расчете длительности пути в Uber — они недополучают деньги из-за того, что система посчитала, что они проехали меньше фактического расстояния. Представители Uber подтвердили сбой в работе GPS, однако заявили, что "массового сбоя не наблюдается", об этом же заявили и представители пресс-службы "Яндекс.Такси".







В прошлом году москвичи жаловались на завышенные счета за поездки на такси возле Кремля: по их словам, система рассчитывает искажения координат согласно тарифам как реальное перемещение. Неудобства возникали и у автомобилистов, пользующихся GPS-навигатором. Чуть позже в компании "Яндекс" заявили, что приложения компании научились распознавать резкие изменения положения GPS и возвращать пользователя в исходную точку, однако, судя по тому, что москвичи жаловались и на сбои в работе транспортного приложения, разработка все же оказалась малоэффективной.

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