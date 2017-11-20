Москвичи продолжают жаловаться на сбои GPS-навигаторов в центре столицы

Из-за новых глушилок в Москве сбои в работе Яндекс.Транспорта и панелей с временем прибытия на остановках. Если автобус попадает в глушилку, его переносит в аэропорт и с карты он пропадает.



Как же достали эти гады в Кремле. Не могу в Подмосковье переехать чтобы людям не мешать?— Constantine (@CKonovalov) 11 декабря 2017 г.