Рабочий погиб при падении крана на стройплощадке на юго-западе столицы

На стройплощадке в районе Тропарево-Никулино упал подъемный кран. Как сообщает агентство "Москва"
, инцидент произошел при падении крана на бытовку на улице Академика Анохина, пострадали два человека. Позднее источник в экстренных службах города сообщил. что один из пострадавших при падении крана умер по дороге в больницу.
Как уточнили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, кран опрокинулся из-за отказа автоматики: на месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Мосгосстройнадзор также намерен провести внеплановую проверку, по итогам которой будут приняты административные и дисциплинарные меры. Также уточняется, что инцидент произошел при строительстве пожарного депо по адресу: улица Академика Анохина, владение 8.