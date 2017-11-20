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Рабочий погиб при падении крана на стройплощадке на юго-западе столицы
12 декабря 2017 г. | Время публикации 15:52
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
На стройплощадке в районе Тропарево-Никулино упал подъемный кран. Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошел при падении крана на бытовку на улице Академика Анохина, пострадали два человека. Позднее источник в экстренных службах города сообщил. что один из пострадавших при падении крана умер по дороге в больницу.

Как уточнили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, кран опрокинулся из-за отказа автоматики: на месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Мосгосстройнадзор также намерен провести внеплановую проверку, по итогам которой будут приняты административные и дисциплинарные меры. Также уточняется, что инцидент произошел при строительстве пожарного депо по адресу: улица Академика Анохина, владение 8.

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Вторник, 12 декабря 2017 г. // Последняя новость 15:52
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