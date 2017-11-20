Собянин пообещал заново закрыть полигон "Малинки" в Новой Москве, чтобы "прекратить слухи" о его работе

5 декабря 2017 г. Прокуратура не нашла ничего криминального в расширении закрытого мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве

В прокуратуре заявили, что полигон расширяют исключительно в рамках рекультивации и "предупреждения негативного воздействия на окружающую среду". Захоронение отходов IV класса опасности не планируется.