Собянин пообещал заново закрыть полигон "Малинки" в Новой Москве, чтобы "прекратить слухи" о его работе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что намерен подписать распоряжение о консервации полигона "Малинки" в Новой Москве, чтобы прекратить "слухи" о его повторном использовании. В мэрии также отчитались, что основной этап рекультивации полигона завершился и теперь эта территория не опасна для окружающей среды.
"Мы провели большую работу по приведению в порядок этого старого полигона, который безбожно вонял и был экологически опасен. Ничего другого мы там делать не собираемся. Тем не менее слухи распространяют. Поэтому, чтобы их прекратить, я в ближайшее время подпишу распоряжение о консервации этого объекта, чтобы эти слухи закончить", - цитирует агентство "Москва"
выступление Собянина на конференции московского отделения партии "Единая Россия".
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, в свою очередь, сообщил, что на полигоне "Малинки" закончился первый этап рекультивации. "Там сейчас нейтральная территория, не опасная для окружающей среды", - сказал он ТАСС в кулуарах форума "Экотех-2017", который проходит в подмосковном Красногорске.
Власти Подмосковья, со своей стороны, заявляли, что открытие "Малинок" решило бы общие проблемы региона с нехваткой мест для захоронения бытовых отходов. Об этом, в частности, говорил 7 декабря министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Также сообщалось, что к 2020 году совокупная мощность 15 действующих подмосковных полигонов удвоится
.
Напомним, после присоединения к Москве новых территорий свалка "Малинки" вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца закрылась. Но в апреле 2017 года выяснилось, что полигон не рекультивирован и на прилегающую территорию попадают соли тяжелых металлов и других ядовитых веществ. Осенью стало известно, что площадь свалки планируется увеличить
с 10 до более чем 60 гектаров. РБК писал, что новый полигон на месте "Малинок" откроется уже в начале 2018 года и снова будет принимать отходы.
Главгосэкспертиза сообщала, что на свалке проведут аварийно-восстановительные работы и создадут экспериментальную площадку для приема и безопасного захоронения твердых коммунальных отходов "с целью восстановления нарушенного рельефа и создания упорядоченного ландшафта". Также говорилось о "дозагрузке" свалки, но в ведомстве не уточняли, что это значит.
Жители ближайших населенных пунктов собрали тысячи подписей против
возобновления работы полигона, проводили пикеты и митинги. В октябре глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев сообщил, что на полигон "Малинки" будут вывозить только инертные грунты
для оздоровления территории и купирования негативного влияния на экологию. В вывозе бытового мусора, по словам чиновника, необходимости пока нет.
В связи с общественным резонансом к вопросу подключились Общественная палата России (ОП), институт омбудсменов и другие организации. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру. Там заявили, что полигон планируется расширить исключительно в рамках рекультивации
и ради предупреждения негативного воздействия на окружающую среду. В ОП не исключили, что сведения о безвредности полигона могут быть недостоверными, так как для строительства некого объекта термической обработки отходов выкуплено слишком много земли
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