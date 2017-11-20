Мосгорэкспертиза признала негодным проект уже строящегося моста для Северо-Западной хорды

3 августа 2017 г. Мост для Северо-Западной хорды начали строить "вслепую", рискуя затопить центр Москвы

О том, что стройка угрожает одному из шлюзов Карамышевского гидроузла, мэрия обеспокоилась лишь на днях, причем экспертиза еще не проведена. Если шлюз пострадает, вся скопившаяся там вода хлынет в центр города.