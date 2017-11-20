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Мосгорэкспертиза признала негодным проект уже строящегося моста для Северо-Западной хорды
12 декабря 2017 г. | Время публикации 16:47
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мосгосэкспертиза не только отказалась согласовать проект строительства моста для Северо-Западной хорды, но и выдала на него отрицательное заключение, сообщил в своем блоге столичный градозащитник Иван Ежиков. По его мнению, решение ведомства объясняет тот факт, что компания "Мостотрест", занимающаяся возведением объекта, недавно решила заказать разработку Специальных технических условий (СТУ) - только при их помощи можно обосновать самовольные отступления от строительных норм и правил, допущенные при проектировании.

Согласно опубликованным Мосгорэкспертизой документам, отрицательное заключение выдано в связи с тем, что проект моста "не соответствует нормативным требованиям". "Такое заключение дается только при существенных претензиях к проекту, мелкие недочеты всегда дают устранить по ходу экспертизы", - пояснил Ежиков.

Блогер отметил заслуги Мосгорэкспертизы, которая приняла такое решение, "несмотря на оказывавшееся на них административное давление". "В отличие от "Мостотреста" и Мосгорстройнадзора, сотрудники Мосгорэкспертизы не хотят нести ответственность за возможную гибель людей и затопление Москвы", - заявил Ежиков. "Мостотрест" же как вел строительные работы, так и продолжает их по сей день, констатировал градозащитник.

Напомним, Карамышевский гидроузел был создан в середине прошлого века для повышения уровня воды в Москве-реке. Это позволило обеспечить возможность судоходства от гидроузла до сооружений Канала имени Москвы в районе Щукино. Летом в непосредственной близости от него началось строительство моста для Северо-Западной хорды. Эти работы угрожают разрушением шлюза N9. Если это произойдет, более 25 километров реки и весь объем Большого Строгинского залива хлынут вниз по течению, то есть в центр города.

Первоначально столичные власти утверждали, что на Карамышевской набережной будут строить вантовый мост с одним пилоном, от которого к дорожному полотну тянулись бы прямолинейные стальные тросы. Однако недавно выяснилось, что концепция моста радикально изменилась буквально на ходу - из вантового он превратился в более примитивный балочный. При этом даже ФГУП "Канал имени Москвы" предупреждало, что возведение балочного моста грозит необратимыми последствиями для шлюза N9.
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