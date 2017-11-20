К программе реновации могут привлечь иностранных инвесторов

7 декабря 2017 г. Эксперты назвали районы Москвы, которым грозит превращение в гетто, и реновация не поможет

В основном это районы с недорогим жильем, близкие к кольцевой автомагистрали, с неблагоприятной экологической обстановкой из-за наличия ТЭЦ или заводов, близким расположением рынков.