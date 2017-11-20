К программе реновации могут привлечь иностранных инвесторов

Власти Москвы считают возможным привлечение крупных иностранных инвесторов на последующие этапы реализации программы реновации жилья. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.
"Если на начальном этапе город реализует бюджетные средства, то на последующих было бы целесообразно и прагматично привлекать инвесторов, в том числе и иностранных", - сказал чиновник, подчеркнув, что реализация программы фактически означает строительство нового города-миллионника: инвестиции, по различным оценкам, могут составлять более 50 миллиардов долларов.
По словам руководителя департамента, программа вызывает интерес на международных конференциях и роуд-шоу, где чиновники представляют стратегию развития города."Как правило, именно по ней задается огромное количество вопросов как регуляторного характера, о законодательных нюансах, так и вопросы финансового характера, рентабельность, бизнес-расчеты", - отметил он. В свою очередь, властям Москвы был бы интересен опыт Сингапура в области строительства и городского планирования, внедрения энергосберегающих технологий и технологий энергоэффективности зданий. По его словам, "городские власти здесь бережно относятся к экологии, на самом высоком уровне решаются проблемы с бытовыми отходами, с водоочисткой, водосбережением".
Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти при планировании развития Москвы смотрят на 100 лет вперед, а по некоторым проектам - на 500 лет вперед
, приведя в пример программу реновации. "никакой бизнес пока не в состоянии даже в ближайшем будущем с этим справиться", - подчеркнул заммэра, добавив, что "горизонт планирования" у строительных компаний составляет от 5 до 10 лет. Между тем некоторые районы столицы могут превратиться в гетто для мигрантов
, с чем не справится никакая реновация. А сами горожане полагают, что в первую очередь, выгоду от "сносной программы" получит строительный бизнес
и лишь потом жители уничтоженных домов, которые переедут в новое жилье.