Сбербанку оказалась не по карману аренда мест под банкоматы в московском метро Метрополитен Рубрики: Экономика

Moscow-Live.ru



Полетаев объяснил, что банку нерентабельно содержать банкоматы на новых условиях. Стоимость аренды он при этом не назвал, но отметил, что "цена изменилась существенно", цитирует ТАСС. Он отметил, что Сбербанк будет участвовать в следующем конкурсе только на других условиях. Напомним, тендер на размещение банкоматов выиграл ВТБ. У Сбербанка срок аренды истек в октябре, в метро был установлен 101 банкомат организации. ВТБ установил 94 устройства на 65 станциях.



Эксперты ранее объясняли РБК, что установка одних лишь банкоматов в метро невыгодна из-за высокой стоимости их обслуживания. ВТБ же обслуживает метрополитен по другим проектам, а потому решение по установке банкоматов выглядит более обоснованным. В частности, ВТБ реализует проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты "Тройка" с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников подземки. Аренда мест под банкоматы в московском метро оказалась слишком дорогой для Сбербанка, поэтому организация не стала участвовать в тендере и демонтировала свои устройства. Об этом, как передает РИА "Новости" , сообщил первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. По его словам, метрополитен "запросил такие деньги за аренду каждого банкомата, что даже Сбербанку с его финансовым результатом это очень дорого".Полетаев объяснил, что банку нерентабельно содержать банкоматы на новых условиях. Стоимость аренды он при этом не назвал, но отметил, что "цена изменилась существенно", цитирует ТАСС. Он отметил, что Сбербанк будет участвовать в следующем конкурсе только на других условиях. Напомним, тендер на размещение банкоматов выиграл ВТБ. У Сбербанка срок аренды истек в октябре, в метро был установлен 101 банкомат организации. ВТБ установил 94 устройства на 65 станциях.Эксперты ранее объясняли РБК, что установка одних лишь банкоматов в метро невыгодна из-за высокой стоимости их обслуживания. ВТБ же обслуживает метрополитен по другим проектам, а потому решение по установке банкоматов выглядит более обоснованным. В частности, ВТБ реализует проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты "Тройка" с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников подземки.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 ноября 2017 г. Из московского метро исчезнут банкоматы Сбербанка

Новый контракт подземка заключила с банком ВТБ, который уже начал устанавливать свои банкоматы вместо привычных для москвичей "зеленых". ВТБ также реализует вместе с метро несколько проектов.

