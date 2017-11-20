Активисты увязали отставку главного инженера МГУ с его поисками "странностей" в тратах университета Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как отмечается на странице Инициативной группы в



Активисты попытались получить у работников ректората подтверждение или опровержение своих догадок, однако получили от одного из них следующий комментарий: "Да, этих двоих ректор снял, но гораздо интересней история увольнения главного инженера Свистунова, но об этом я вам, ребята, ничего не скажу".



После этого Инициативная группа МГУ получила несколько откликов, из которых и был сделан вывод о причинах отставки главного инженера вуза. "Свистунов постепенно стал разбираться с университетским хозяйством, вникать в траты и тендеры. Он докладывал ректору о том, что некоторые вещи проводятся странным образом и в итоге университет откровенно переплачивает. Вся эта активность вызвала опасения как самого Виктора Садовничего, так и резко негативную реакцию нескольких проректоров, которые имеют влияние на ректора", - отмечается в сообщении.



В публикации также говорится, что Свистунов занял пост главного инженера МГУ два года назад, сменив Виктора Папсуева, который был отправлен на пенсию. К настоящему моменту Папсуев снова является главным инженером университета. Инициативная группа МГУ получила информацию о том, что бывший главный инженер университета Александр Свистунов лишился своей должности после того, как обнаружил и попытался устранить "странности" в тратах и тендерах вуза. Активисты рассказали, что на одном лишь электричестве Свистунов сэкономил для МГУ 200 миллионов рублей в год, однако "ректор испугался и уволил его". При этом в студенческом сообществе подчеркивают, что подтверждения данные факты пока не получили.Как отмечается на странице Инициативной группы в Facebook , об истории со Свистуновым активисты узнали случайно. "6 декабря мы обнаружили, что на сайте МГУ из списка проректоров исчезли Владимир Марченко и Марина Гребнева. Так как оба они играли немаловажную роль в жизни Университета и неоднократно оказывались в центре скандальных историй, то мы решили написать об этом", - говорится в публикации.Активисты попытались получить у работников ректората подтверждение или опровержение своих догадок, однако получили от одного из них следующий комментарий: "Да, этих двоих ректор снял, но гораздо интересней история увольнения главного инженера Свистунова, но об этом я вам, ребята, ничего не скажу".После этого Инициативная группа МГУ получила несколько откликов, из которых и был сделан вывод о причинах отставки главного инженера вуза. "Свистунов постепенно стал разбираться с университетским хозяйством, вникать в траты и тендеры. Он докладывал ректору о том, что некоторые вещи проводятся странным образом и в итоге университет откровенно переплачивает. Вся эта активность вызвала опасения как самого Виктора Садовничего, так и резко негативную реакцию нескольких проректоров, которые имеют влияние на ректора", - отмечается в сообщении.В публикации также говорится, что Свистунов занял пост главного инженера МГУ два года назад, сменив Виктора Папсуева, который был отправлен на пенсию. К настоящему моменту Папсуев снова является главным инженером университета.



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