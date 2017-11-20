Двухэтажная железная дорога появится в столице в 2020 году

Первый участок двухэтажной железной дороги в столице появится в 2020 году. Он поможет развести пригородные электрички, идущие с Курского вокзала в Балашиху, и скоростные поезда, отправляющиеся в сторону Железнодорожного, Владимира и Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "Российская газета"
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Двухэтажные железнодорожные пути начали строить на Курском вокзале: после завершения строительства эстакады протяженностью 1,7 километра часть поездов Горьковского направления в районе Реутова будут направляться в Железнодорожный и Владимир, а часть - в Балашиху. Дорога будет готова в 2018 году, до 2020 строители проложат пути и запустят поезда: похожие решения могут быть использованы и при создании Московских центральных диаметров
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"По сути, здесь существует такая же проблема, как на автомобильной дороге, когда машинам надо повернуть налево, но для этого приходится сначала пропустить встречный поток. А поскольку это железная дорога со своим интенсивным расписанием, то разводить поезда всегда очень сложно", - говорит координатор проекта "Архнадзор" Юрий Егоров. По словам экспертов, в условиях плотной городской застройки организация движения в два яруса могла бы стать одним из перспективных направлений развития железнодорожного сообщения, однако это грозит существенным ростом затрат по сравнению с традиционными решениями.