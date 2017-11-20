"Жилищник" района Внуково пригрозил уволить дворников, потребовавших зарплату

28 ноября 2017 г. "Жилищник" выселил своих сотрудников из "дома-призрака" после рейда депутатов Красносельского района

Сотрудники "Жилищника" нелегально проживали в квартирах дома, который, согласно документам, был признан аварийным и расселен еще в 2005 году. Понес ли кто-то ответственность за самозахват здания, впрочем, неизвестно.