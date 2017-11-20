"Жилищник" района Внуково пригрозил уволить дворников, потребовавших зарплату

На протяжении последних двух лет дворники московского района Внуково вынуждены бороться за каждую зарплату, поскольку руководство "Жилищника" постоянно придумывает новые тактики, чтобы выплачивать деньги не полностью, либо не выдавать их вовсе. После серии протестов рабочим дали ясно понять: если они будут продолжать "так себя вести", то могут увольняться, сообщает "Открытая Россия"
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Проблемы появились в 2015 году, когда дворникам начали задерживать зарплаты. Обделенные рабочие провели несколько демонстраций, добились встречи с руководством, и деньги им все же заплатили. Впрочем, через некоторое время "Жилищник" начал выплачивать зарплаты частично. "[Дворники] выходили дважды, какие-то деньги им выдавали, в "Жилищнике" обещали прекратить это, но в итоге безобразие возобновилось", - рассказал член "Коммунистической рабочей партии" Александр Зимбовский.
По словам члена партии "Рабочая демократия" Елены Сидоренковой, сейчас у "Жилищника" новая тактика: дворники работают на два дома, а деньги идут только за один, к которому они прикреплены по документам. "К тому же работают они фактически семь дней в неделю", - добавила Сидоренкова.
Накануне дворники отказались выходить на работу и собрались у здания "Жилищника". По словам одного из собеседников "Открытой России", в понедельник днем на место приехала полиция, которая задержала троих рабочих и увезла их в районное отделение. Один из правоохранителей, впрочем, заявил, что работников никто не задерживал, а они сами решили поехать написать заявления.
Встреча с руководством в итоге все же состоялась. "Рабочих пустили внутрь, провели обычное рабочее собрание, решали бытовые вопросы. После него рабочие вышли и рассказали, что руководство поставило им ультиматум: если они будут продолжать так себя вести дальше, то могут увольняться", - рассказывают журналисты. Теперь дворники намерены провести внутреннее собрание, после чего определят свои дальнейшие планы.