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Власти Москвы назвали ремонт асфальта в разгар зимы "специальной технологией"
12 февраля 2018 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 15:27
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал москвичей "не бояться" ремонта ям зимой и не критиковать рабочих, которые "вышли в ненастную погоду". "Это специальная технология. У нас в городе круглый год работают четыре завода, которые занимаются выработкой литой смеси", - сказал он в интервью газете "Известия".

Бирюков объяснил, что рабочие "вырубают поврежденное покрытие по карте ремонта и укладывают литой асфальт", который "хорошо держится" до лета, когда начинается основной ремонт. По словам заммэра, литой асфальт пригоден именно для зимы, так как "в жару плавится". В этом году в столице планируется отремонтировать около 2 тысяч объектов - это 17 миллионов квадратных метров дорог.



Руководитель комплекса ЖКХ заверил, что этим летом по центру Москвы будет "комфортно гулять", так как в период проведения чемпионата мира по футболу - с начала июня до середины июля - работ по благоустройству не будет. В то же время "есть отдельные места, где по просьбе жителей будут проводиться небольшие работы, добавил Бирюков.

Это Большой Спасоглинищевский переулок и примыкающие к нему улица 1905 года и объекты в Замоскворечье. "Что касается крупных территорий, в том числе в других округах, помимо Центрального, мы обратились к москвичам через портал "Активный гражданин", ждем предложений. После этого будут разработаны проекты и реализованы либо в 2018-м, либо в 2019 году", - сказал заммэра.
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