Власти Москвы назвали ремонт асфальта в разгар зимы "специальной технологией"

23 января 2018 г. Власти пообещали обойтись без масштабного благоустройства в центре Москвы в этом году

В 2018 году планируется благоустройство территории Кадашей, переулков Солянки и Маросейки, Киевского вокзала и главного входа ВДНХ. Также благоустроят территорию у входа в парк Горького и у станции метро "Улица 1905 года".