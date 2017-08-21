Подтвердился сговор трех московских больниц с поставщиками лекарств и питания на 640 миллионов рублей

21 августа 2017 г. Три московские больницы заподозрили в сговоре с поставщиками лекарств

Учреждения заключили антиконкурентное соглашение с одной из фармацевтических компаний, что привело к поддержанию цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий.