Заммэра счел эффективной уборку снега в Москве, а выход москвичей во дворы с лопатами приравнял к субботнику

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Как показала практика, вызвать дворников в свой двор фамилией Навального можно примерно за 3-4 часа. Сам оппозиционер назвал курьезную историю "государственным маразмом на службе человека".

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