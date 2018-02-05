Заммэра счел эффективной уборку снега в Москве, а выход москвичей во дворы с лопатами приравнял к субботнику

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Известиям" высказался о качестве уборки снега в столице, ставшем одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели в социальных сетях. Он сказал, что не считает показателем плохой работы коммунальщиков тот факт, что многие москвичи сами взялись за лопаты.
"Люди работают круглосуточно, техника тоже. Разве можно говорить о неэффективности? Мы не привлекаем сегодня представителей Минобороны, МЧС и так далее. Мы справляемся своими силами", - заявил заммэра. Он также отметил, что по нормативам для уборки всего снега требуется десять дней, но "мы делаем это почти вдвое быстрее".
Участие москвичей в уборке снега Бирюков сравнил с субботником. "Если в городе проходит субботник - и москвичи выходят на улицы, разве это показатель плохой работы коммунальщиков? Конечно, нет, это добровольное дело каждого. Мы не делаем призывов: "Граждане, приходите - убирайте улицы". И делать этого не будем", - сказал глава комплекса ЖКХ.
Он также обратился к зарубежному опыту, приведя в пример Хельсинки, Нью-Йорк и Вену: "Там, если тротуар проходит вдоль дома, кто убирает? Сами владельцы дома, тротуар вдоль магазина - владельцы магазина". В то же время Бирюков указал на превосходство московской уборки снега над европейской, отметив, что в Париже при выпадении 15 сантиметров снега "все остановилось, никто не едет".
"Поэтому надо с пониманием относиться к нашим коммунальщикам. Город на себя такую ношу взвалил, мы не нагружаем никого дополнительными обременениями. А занимаемся уборкой. Еще раз подчеркиваю - в нашем городе можно комфортно идти и комфортно ехать. В других регионах в подобных случаях такого нет", - подытожил Бирюков.
Когда журналисты напомнили, что военные все-таки подтверждали свое участие в уборке снега, заммэра ответил, что "не было такой истории". "Если представители воинских частей убирали свою территорию, они обязаны это делать". Напомним, 5 февраля пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в ликвидации последствий снегопада в Москве и Подмосковье задействованы военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий.
Сообщалось, что они помогали расчищать снег вокруг школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов вблизи мест дислокации воинских частей. Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов принял решение помочь коммунальщикам столичного региона после обращений глав некоторых районов Москвы и Московской области, уточняли в пресс-службе военного округа.
Бирюков также настаивает, что в Москве все же имели место случаи обстрела дворников из травматического оружия из-за ночной уборки снега. Напомним, на прошлой неделе заммэра говорил, что "таких примеров достаточно много", и ими занимаются правоохранительные органы. Однако в столичной полиции этого подтвердить не смогли. "Полиция еще будет заниматься подобными фактами. Все, что мы сказали, подтверждено", - прокомментировал это несоответствие Бирюков.
Между тем москвичи нашли оригинальный способ обратить внимание коммунальщиков на неубранный снег во дворах - писать на сугробах имя оппозиционера Алексея Навального. С подачи радиоведущего Михаила Козырева призывы испробовать этот метод звучали в соцсетях еще с середины недели, но только в субботу на это решилась жительница Нагорного района. Надпись просуществовала около четырех часов.
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