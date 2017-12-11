Столичные власти дадут 30 миллионов рублей на обучение таксистов английскому языку перед ЧМ-2018 Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Коллеги хотели бы, что они были более подготовлены к чемпионату мира. На данный момент есть базовые вещи - это, в первую очередь, оснащенность машины [такси], возможность оплаты кредитной картой. Но работа с маломобильными гражданами, широкий набор фраз на английском языке - для этого требуется примерно восемь часов занятий", - пояснил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.



Он отметил, что, по предварительным подсчетам, для работы во время чемпионата мира будут аккредитованы порядка 5 тысяч автомобилей такси. "Примерная цена вопроса - около 20-30 миллионов рублей за такой большой объем обучения. Коллеги предлагают софинансировать нам этот проект с тем, чтобы этот опыт остался уже для наших гостей", - уточнил Ликсутов. Заммэра пояснил, что обучение планируется проводить на базе Московского автомобильно-дорожного института.



"Я не против, мы выделим гранты", - сказал Собянин, добавив, что до конца года в столице также появится около 100 дополнительных машино-мест для такси. Об этом сообщает



В свою очередь заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице уже организовано около полутора тысяч мест только для таксистов и около 40 стоянок на более чем 100 мест. При этом ряд таксомоторных компаний предложили организовать в центре города еще около 100 дополнительных мест, которые появятся до середины года.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно погасить неоплаченные штрафы, а автомобили должны быть не старше четырех лет. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных - белого с желтой и серой полосами.



Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, разместить в салоне информацию о водителе и тарифах. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц.



Кроме того, водителям рекомендуется выучить



Власти Москвы выделят гранты для организации курсов по английскому языку и работе с маломобильными гражданами для сотрудников зарегистрированных таксомоторных компаний в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в ходе встречи с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС."Коллеги хотели бы, что они были более подготовлены к чемпионату мира. На данный момент есть базовые вещи - это, в первую очередь, оснащенность машины [такси], возможность оплаты кредитной картой. Но работа с маломобильными гражданами, широкий набор фраз на английском языке - для этого требуется примерно восемь часов занятий", - пояснил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.Он отметил, что, по предварительным подсчетам, для работы во время чемпионата мира будут аккредитованы порядка 5 тысяч автомобилей такси. "Примерная цена вопроса - около 20-30 миллионов рублей за такой большой объем обучения. Коллеги предлагают софинансировать нам этот проект с тем, чтобы этот опыт остался уже для наших гостей", - уточнил Ликсутов. Заммэра пояснил, что обучение планируется проводить на базе Московского автомобильно-дорожного института."Я не против, мы выделим гранты", - сказал Собянин, добавив, что до конца года в столице также появится около 100 дополнительных машино-мест для такси. Об этом сообщает агентство "Москва" В свою очередь заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице уже организовано около полутора тысяч мест только для таксистов и около 40 стоянок на более чем 100 мест. При этом ряд таксомоторных компаний предложили организовать в центре города еще около 100 дополнительных мест, которые появятся до середины года.Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно погасить неоплаченные штрафы, а автомобили должны быть не старше четырех лет. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных - белого с желтой и серой полосами.Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, разместить в салоне информацию о водителе и тарифах. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц.Кроме того, водителям рекомендуется выучить стандартные фразы на английском языке , чтобы уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Для водителей созданы специальные памятки, которые содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. "Наша цель - исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 декабря 2017 г. Московских таксистов обязали оплатить штрафы и выучить английский к ЧМ-2018

Водителям аккредитованных машин необходимо погасить неоплаченные штрафы и знать ряд фраз на английском языке. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию.

