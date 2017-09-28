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Жители Коломны вышли на массовый митинг против перегруженной зловонной свалки
12 февраля 2018 г. | Время публикации 15:31 | Последние изменения 17:05
Рубрики: Экология  
 
YouTube / Евгений Пенчук
В подмосковной Коломне 11 февраля прошел массовый митинг против увеличившейся нагрузки на местный мусорный полигон и строительства мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Московской области. Участники акции, число которых оценивается в 2,5 - 3 тысячи человек, потребовали приостановить работу свалки, ввести раздельный сбор мусора и провести публичные слушания, пишут "Ведомости".

Полигон "Воловичи" мощностью 100 тысяч тонн в год, находящийся в пяти километрах от Коломны, изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако с апреля 2017 года нагрузка на свалку кардинально увеличилась, жители стали жаловаться на вонь. По словам активистов, это связано с массовым закрытием подмосковных полигонов и распределением мусора на оставшиеся.

Как следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию "Спецавтохозяйство", управляющему "Воловичами", по итогам минувшего года на свалке было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. Многочисленные нарушения в работе полигона выявило и министерство экологии Московской области, сообщает портал "Моссовет".

По словам организаторов митинга, вонь не единственное следствие работы полигона: в Семеновском пруду погибла вся рыба. По итогам митинга была принята резолюция с требованиями приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом требований жителей города. Жители также выступили против строительства новой свалки рядом с "Воловичами" в пять раз больше нынешнего полигона.



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