Мэрия Москвы получила заявку на "Марш Немцова" 25 февраля

Власти Москвы получили заявку о намерении провести "Марш Немцова" 25 февраля в центре города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, сбор назначен на 13:00 на Калужской площади.
Демонстрация пройдет с 14:00 до 16:00 по маршруту Калужская площадь - улица Якиманка - Полянка - Васильевский спуск. На Большом Москворецком мосту запланировано возложение цветов к месту убийства политика. Заявленное количество участников - до 30 тысяч человек. В мэрии заявили, что ответ будет дан через три рабочих дня - 15 февраля.
Член движения "Солидарность" Илья Яшин заявил "Интерфаксу"
, что заявка была подана от имени движения. "Это вопрос переговоров, разумеется, но в любом случае мы согласны только на тот маршрут, который проходит в центре города, обсуждать Марьино, Щукино мы даже не будем", - добавил оппозиционер. Ранее сообщалось, что главным требованием марша
станет привлечение к ответственности заказчиков убийства.В прошлом году
в шествии приняли участие члены "Партии прогресса" Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади.