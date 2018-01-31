Пациент, после смерти которого осудили Мисюрину, мог выжить, если бы не ошибки после госпитализации

5 февраля 2018 г. Врача Мисюрину, осужденную после смерти пациента, освободили из-под стражи

Елена Мисюрина была освобождена в зале суда. Она будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения жалоб на приговор. Об освобождении Мисюриной из-под стражи просили представители защиты и прокуратуры.