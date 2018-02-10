Директор лицея, где учитель требовал у детей медсправку для похода в туалет, извинилась перед родителями

10 февраля 2018 г. Столичный лицей требует с родителей учеников медсправку для выхода в туалет на уроке

В московском лицее 1795, по словам родителей учеников, выдают памятку, запрещающую отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Она же запрещает "выход с урока в туалет" без справки.