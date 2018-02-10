Директор лицея, где учитель требовал у детей медсправку для похода в туалет, извинилась перед родителями

Московский лицей номер 1795 проведет служебную проверку в отношении одного из классных руководителей, который разослал родителям информацию о запрете для учащихся выходить в туалет на уроке без справки о состоянии здоровья. Об этом сообщила ТАСС директор лицея Валентина Сетежева.
Ранее сообщалось, что классный руководитель лицея номер 1795 разослал родителям учеников памятки, запрещающие учителям школы отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет
в течение всего урока, если у них нет медицинской справки.
"Данная памятка неправомочна и руководствоваться ей не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством. По факту рассылки неправомерной и недостоверной информации одним из классных руководителей школы номер 1795 проводится служебное расследование", - сказала Сетежева. Она также принесла извинения родителям, заявив, что ситуация "будет разобрана" и подобное больше не повторится.