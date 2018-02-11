Масленичные развлечения в Москве отменили в связи с катастрофой Ан-148 в Подмосковье

Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменили в связи с крушением самолета Ан-148. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы
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Отмечается, что образовательные мастер-классы проведут по обычному графику. Также будут работать торговые и ресторанные шале.
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров
сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").