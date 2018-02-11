Масленичные развлечения в Москве отменили в связи с катастрофой Ан-148 в Подмосковье

11 февраля 2018 г. Для размещения родственников погибших в крушении Ан-148 готовят три гостиницы

Об этом сообщил представитель оперативной группы МЧС в аэропорту Домодедово. Пока в "Домодедово" находятся трое родственников находившихся на борту. С ними работают психологи.