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Масленичные развлечения в Москве отменили в связи с катастрофой Ан-148 в Подмосковье
12 февраля 2018 г. | Время публикации 09:50 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва
Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица", отменили в связи с крушением самолета Ан-148. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что образовательные мастер-классы проведут по обычному графику. Также будут работать торговые и ресторанные шале.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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