Семьям москвичей, погибших в авиакатастрофе Ан-148, выплатят по миллиону рублей

По последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь и адресную социальную поддержку. Об этом в Twitter
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помогли коллегам из Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение и питание, психологическую помощь родственникам погибших, прибывающим в Москву из других регионов. Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии", - сообщается в аккаунте столичного мэра в соцсети "ВКонтакте"
. Позднее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила "Интерфаксу"
, что семьям погибших будет выплачена дополнительная единовременная помощь в размере одного миллиона рублей. Список жителей Москвы и области, погибших в авиакатастрофе, приводится на сайте МЧС РФ
1. АЛЕКСАНДРОВ Илья Юрьевич
2. БУЛАТОВА Лилия Ильгизовна
3. ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич
4. ГРИШОВА Ирина Петровна
5. ДОЛБИН Виктор Иванович
6. КУРЕПОВ Олег Николаевич
7. НИКИТЕНКОВА Галина Михайловна
8. НИКИТЧЕНКО Алексей Анатольевич
9. УСАЧЕВ Владимир Павлович
10. ХОХЛОВА Ольга Анатольевна
11. ГАМБАРЯН Сергей Арсенович
12. ЯМАЕВ Юрий Рифович
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов
радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Среди наиболее вероятных причин авиакатастрофы эксперты называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании. Версия теракта пока среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно. Эксперты-взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков воздушного судна, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества.