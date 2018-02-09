Синоптики прогнозируют похолодание до минус 18 градусов в столичном регионе

По данным наблюдений на главной московской метеостанции на ВДНХ, за сутки в городе выпало около 14% месячной нормы влаги, которая в феврале составляет 36 миллиметров. Об этом сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре России.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в столичном регионе на предстоящей неделе. В ночь на вторник и среду в Москве может подморозить до минус 15, в ночь на четверг - до минус 18 градусов. Серьезных осадков в первой половине недели в Москве и Подмосковье не ожидается. Атмосферное давление будет расти и к четвергу достигнет 761-762 миллиметров ртутного столба.
Между тем заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Известиям"
заявил, что снегопады в Москве продлятся до марта.
"Снегопады еще не закончились. Каждый день выпадает от одного до трех сантиметров. И такая погода продержится до марта. Самый интенсивный за последние сто лет снегопад был в начале февраля", — подчеркнул Бирюков. Он также отверг неоднократно звучавшие в соцсетях обвинения по поводу плохой работы коммунальщиков.
"По нормативам в Москве, когда снегопад закончился, мы только через 16 часов обязаны приступить к вывозу снежного вала. А мы, вопреки всем существующим нормативам, в социально значимых местах это делаем сразу, - заявил чиновник. - Метет техника также вдвое больше того, что положено по нормативу. Вместо трех прометаний за сутки делаем семь". В то же время он добавил, что власти не планируют ужесточать нормативы уборки снега. "Не каждый день будут повторяться такие снегопады. Если будут — станем так работать". Жители спальных районов между тем продолжают жаловаться на то, что снег не убирают и через несколько дней после снегопадов
, несмотря на близость снегоплавильных пунктов и аккуратно выделяемые на уборку снега десятки миллионов рублей.